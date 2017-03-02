Home Attualità Poste Italiane, Assunzioni Nord e Centro Italia: domanda entro il 5 Marzo 2017, info requisiti

Poste Italiane, Assunzioni Nord e Centro Italia: domanda entro il 5 Marzo 2017, info requisiti

di Redazione 02/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mancano ancora pochi giorni per poter presentare domanda e partecipare al piano di Assunzioni Poste Italiane previsto per la stagione estiva, ovvero per il periodo più "caldo" della stagione. La società italiana è in cerca infatti di nuovo personale da assumere con contratto a tempo determinato per la stagione primaverile ed estiva, al fine di adeguare l'organico in molti uffici del Nord e del Centro Italia. Per le nuove assunzioni di Poste Italiane non saranno posti particolari limiti d'età anche se si presuppone che l'opportunità riguarderà principalmente i giovani, diplomati o laureati, che dimostrino di avere i seguenti requisiti nella compilazione della domanda: come dicevamo prima, occorre avere un diploma di scuola media superiore o una laurea conseguiti con un punteggio minimo di 70/100 per il primo e di 102/110 per la seconda; possedere una patente di guida in corso di validità ed ancora un certificato medico di idoneità al lavoro rilasciato dalla ASL/USL di competenza o dallo stesso medici curante. Poste Italiane metteranno come di consueto a disposizione del neo assunto un motociclo 125: è dunque necessaria una patente idonea alla guida dello stesso veicolo. Concorso Poste italiane: come inviare la domanda C'è ancora tempo per presentare domanda alle Poste italiane entro e non oltre il 5 Maro 2017. Per presentarla occorre andare sul sito www.posteitaliane.it nella sezione "Lavoro con Noi" ed inviare la domanda col relativo curriculum personale entro la data indicata. Le assunzioni di Poste italiane riguardano al momento le Regioni di Piemonte, la Lombardia, la Liguria, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e l'Emilia Romagna. Il candidato che avrà superato la preselezione potrebbe essere richiamato dalla società per un colloquio personale. Il contratto lavorativo avrà la durata media di 3-4 mesi mentre lo stipendio in genere previsto equivale a circa 1100 euro mensili.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp