Orrore in Irlanda, scoperta fossa comune di bambini in un ex orfanotrofio a Tuam

Un gruppo di esperti ha dato la conferma di un vero e proprio, che scrive una pagina orribile e indelebile della storia di questo Paese dopo anni di denunce e di accuse. In un, dislocato nel Nord-Ovest della, precisamente anella, è stata trovata unacontenente i resti di circa 800di diverse fasce di età. I primi testi del DNA sono stati compiuti recentemente su questesenza nome, probabilmente dagli Anni Cinquanta. L’riemerso in questoin Irlanda è frutto del lavoro di una commissione di inchiesta sullegestiti dalle suore. La struttura era divisa in 20 camere e, oltre a fungere da istituto per orfani, pare fosse adibito ad ospitare ragazze incinte al di fuori del matrimonio e i loro bambini. Iritrovati nellaapparterrebbero adi età compresa tra le 35 settimane, quindi appena nati, e i 3 anni. Il decesso risale in modo inequivocabile tra il 1925 e il 1961, anni di attività dell’istituto, ma con un’alta concentrazione di morti avvenute negli Anni Cinquanta. Gli scavi nell’ex centro per orfani sotto controllo della Chiesa sono stati iniziati nell’ottobre del 2016. L’inchiesta è stata avviata grazie a uno storico locale: dopo aver scoperto le condizioni di vita delle case, nome che definiva questi istituti, si è riscontrato che malnutrizione, malattie, miseria ed epidemie erano le maggiori cause di morte dei piccoli ospiti. La Chiesa Cattolica D’, che all’epoca aveva in gestione anche l’ex orfanotrofio di Tuam, potrebbe essere il responsabile dell’Quando gli orfani e i figli delle ragazze madri non riuscivano a sopravvivere agli stenti, i loro corpi morti venivano seppelliti in maniera sbrigativa in una, in gran segreto. La commissione di inchiesta si è detta scioccata per questa scoperta macabra e si provvederà al più presto al riconoscimento dei poveri resti e a donare loro una degna sepoltura.non è l’unica struttura in funzione nel territorio irlandese. Si contano almeno una decina sparse per tutta la, in cui erano presenti, secondo le stime, ben 35mila donne incinte non sposate, in modo da essere isolate al resto della società. Nel 2014, i vescovi irlandesi nel 2014 hanno ammesso che il trattamento della società e della stessa Chiesa, riservato alle donne non sposate e ai loro, era di rifiuto totale. Per questo, spesso le giovanissime eranodi pressioni eda parte di suore e membri della Chiesa per dare in adozione i loro piccoli e regalare loro una vita migliore. L’alternativa, a giudicare dalla tragica, era la morte certa.