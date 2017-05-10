Gossip italiano, Raffaello Balzo da attore a politico: candidato a Tricesimo
E’ tempo di elezioni in alcuni comuni friulani, specialmente a Tricesimo, in provincia di Udine. Come mai delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale sono sotto i riflettori? Semplice, perché non tutti possono vantare un attore e un ex concorrente dell’Isola dei Famosi come candidato in lista. Si tratta di Raffaello Balzo, poco avvezzo alle news di gossip italiano, ma tornato agli onori della cronaca rosa per questo salto di carriera, ovvero da attore a politico. Raffaello Balzo è diventato famoso con la soap Centovetrine, come Alex Belli: entrambi sono al centro delle news di gossip italiano e sembrano legati da un destino comune, almeno fino a un certo punto. Entrambi recitavano nella popolare soap ed entrambi, in tempistiche diverse, hanno partecipato all’Isola dei Famosi. Se Raffaello è sembrato di indole tranquilla, Alex ha scatenato rumors e dicerie sulla sua vita sentimentale, sfociate con la recente separazione dalla moglie Katarina Raniakova a causa dei continui tradimenti. Di Balzo si sono perse le tracce, fino ad oggi. E’ il sito UdineToday a dare la news, appena rese note le liste elettorali: Raffaello Balzo è candidato nella lista Sotto le Stelle di Tricesimo, l’unica che sostiene il candidato sindaco Gilberto Gamberini. L’attore e modello è originario di Artegna, un paese vicino, e vanta un curriculum di tutto rispetto dal punto di vista della recitazione, dimostrando di non essere solo un bel fisico e un bel faccino, bensì un professionista. Ha preso parte anche alla soap Un Posto al Sole e nella serie R.I.S. , oltre ad essere molto impegnato nel teatro. Ma la sua passione, oltre alla politica, sono le macchine, visto che sul suo profilo Facebook compaiono spesso modelli di una nota casa automobilistica straniera che Balzo non esita a provare su pista. Per il suo esordio in politica non punta subito in alto, bensì si accontenta di un posto nel consiglio comunale del paese friulano. Di sicuro, le elettrici saranno molto contente della novità qualora dovesse vincere.
