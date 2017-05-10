Gossip Stefano De Martino e Belen Rodriguez nemici su Instagam?
di Redazione
10/05/2017
Stefano De Martino e Belen Rodriguez nemici su Instagram? Il mondo del gossip, dopo un breve periodo di pausa, è tornato a concentrarsi sulla vita della showgirl argentina. In attesa della convivenza con Andrea Iannone sembrerebbe che i rapporti con l’ex marito siano particolarmente tesi. La conferma di quanto detto arriva da un particolare messaggio sui social. Stefano De Martino e Belen Rodriguez per diverso tempo hanno fatto sognare i loro fan, come dimostrano anche le fanpage presenti sui social network. Per diverso tempo si è anche parlato di un ritorno di fiamma tra i due, anche se le possibilità sono svanite nel momento in cui è arrivato Andrea Iannone nella vita dell'argentina. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono comunque riusciti a mantenere un buon rapporto per il bene di Santiago? Sembrerebbe che l’ormai ex coppia abbia comunque trovato un equilibrio, ma i gossip su un loro non sono dello stesso parere. Secondo alcune voci infatti Stefano De Martino non avrebbe reagito bene alle ultime decisioni di Belen Rodrigruez, che lo porterebbero a un netto distacco dal figlio Santiago. In occasione della prima puntata di Selfie - Le cose cambiano però sembrava che tra gli ex coniugi fosse tornato il sereno... Qualche ora fa però sul profilo Instagram di Stefano De Martino è apparso uno strano messaggio, che sia contro Belen? "Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventeranno i tuoi comportamenti". La citazione di Gandhi scelta da Stefano De Martino ha messo in allerta i fan: che sia di nuovo guerra sui social con Belen Rodriguez? Secondo alcuni rumors il ballerino potrebbe non aver reagito bene alle imminenti nozze della showgirl con il motociclista Andrea Iannone... Sarà così oppure il ballerino nasconde dell'altro?
