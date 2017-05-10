Home Intrattenimento Uomini e Donne news Trono Classico, triste rivelazione di Desirée Popper sull’ex

di Redazione 10/05/2017

A molti telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne non piace per niente la tronista Desirée Popper: in primis, rispetto alla rivale Rosa Perrotta, era già conosciuta nel mondo dello spettacolo, tanto che era n ballottaggio con Giulia Calcaterra per approdare all’Isola dei Famosi 2017. Quindi, il sospetto che cerchi popolarità e non l’amore è balenato a tutti. Ma non sono questi i segreti che nasconde la brasiliana, visto che non ha mani nascosto di avere un passato molto difficile alle spalle. La ragazza ha dovuto affrontare l’abbandono della madre e una vita di stenti in Brasile, poi la difficile decisione di trasferirsi prima in Italia, a Istanbul e ancora in Italia, a Roma. E’ emerso anche un presunto marito sessantenne, cosa che lei ha smentito, ma le ultime news è una rivelazione sul suo ex fidanzato, proprio durante una delle esterne con i suoi corteggiatori. Le ultime esterne di Desirée Popper durante il Trono Classico hanno tracciato un quadro preciso di cosa ha dovuto subire la tronista di Uomini e Donne nel suo passato: con Simone Cipolloni, la ragazza ha rivelato che è stata cresciuta dalla nonna, visto che lei e la sorella sono state rifiutate dalla madre per sei volte; mentre l’esterna con il neo laureato medico Mattia Marciano ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti riguardo il suo ex ragazzo. Finalmente, il pubblico ha capito perché la tronista Desirée Popper è così diffidente e dura con i suoi corteggiatori: stando alle ultime news, Desirée ha confidato a Mattia che il suo ex fosse solito portare a casa ogni sera una donna diversa. Sono dettagli che fanno accapponare la pelle, visto che i due convivevano da molto tempo. Mattia è rimasto veramente colpito dal racconto della tronista di UeD, tanto che in molti hanno notato che aveva gli occhi lucidi. Che si stia innamorando sul serio della bella brasiliana? Ma molti denigratori sostengono che questi racconti, visto che Uomini e Donne va in onda il pomeriggio, sono troppo intimi e impressionabili per essere raccontati in TV a mezza Italia. Ma qualcuno guarda lontano e coglie i segnali: la Popper si fida di Mattia a tal punto, quindi sarà lui la sua scelta?

