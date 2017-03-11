Gossip news Isola dei Famosi 2017 Imma Battaglia e Eva Grimaldi: "Si sono invertiti i ruoli"
di Redazione
11/03/2017
L'Isola dei Famosi 2017 continua ad essere segnata dalle news di gossip. Una settimana dopo l'abbandono dell'isola, Imma Battaglia e Eva Grimaldi sono diventate il nuovo simbolo della lotta a favore dell'amore libero. Durante la loro vacanza nel reality però non abbiamo visto la coppia sotto una veste diversa, tanto che la stessa Imma Battaglia ha dichiarato: "Si sono invertiti i ruoli". L'Isola dei Famosi 2017 può essere chiama dunque anche l'edizione scandalo del reality? In un certo qual modo si, anche se quest'anno lo show sta riuscendo a regalarci emozioni uniche e rare. Al centro dell'attenzione continua ad esserci lo scontro dei naufraghi contro Raz Degan, la situazione sembra però essere capitola quando Imma Battaglia è arrivata sull'Isola. L'attivista in trasmissione ha infatti più volta detto ad Alessia Marcuzzi che l'atteggiamento dell'attore israeliano crea davvero delle sofferenze all'interno del gruppo tanto da aver risentito anche lei di queste tensioni... Durante la sua trasferta però a sostenerla e difenderla c'è sempre stata la Eva Grimaldi, tirando fuori il suo carattere da leonessa e mostrandosi come la parte forte della coppia, quasi un'inversione di ruoli? A raccontare qualcosa di più sulla coppia è stata la stessa Imma Battaglia in occasione di un'intervista rilasciata a Vanity Fair diventando così, ancora una volta, una delle protagoniste delle news di gossip. L'Isola dei Famosi 2017 ha messo a dura prova Imma Battaglia, la quale si è poi definita un gigante d'argilla, con un cuore tenero... Tanto che le sue emozioni sono vacillate davanti le difficoltà a cui ti sottopone il reality. Differentemente invece, Imma Battaglia è riuscita a mettere in risalto il carattere forte e condottiero di Eva Grimaldi che ha fatto di tutto per sostenere la compagna. "Si sono invertiti i ruoli.- Ha dichiarato l'attivista politica durante l'intervista rilasciata a Vanity Fair -. Sull'Isola è stato molto più duro di quanto mi aspettassi. Infatti psicologicamente sono crollata io e non Eva.
