Home Attualità La Rua Tutta la vita questa vita, la carriera della band di Amici 15 dopo Sanremo 2017

La Rua Tutta la vita questa vita, la carriera della band di Amici 15 dopo Sanremo 2017

di Redazione 25/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sanremo 2017 sotto alcuni aspetti è stata una delusione. I fan del festival della canzone italiana non hanno approvato delle scelte relative alla sezione giovani. Se ben ricordate Carlo Conti a metà dicembre 2016 ha condotto la prima fase del festival dal titolo Sarà Sanremo durante il quale sono stati eliminati la band di Amici 15, La Rua insieme al singolo Tutta la vita questa vita. La Rua, band nota per il suo percorso ad Amici 15, è stata eliminata da Sanremo Giovani 2017 insieme al loro brano Tutta la vita questa vita… Facendo nascere così un vero e proprio caso social dal titolo “tutta colpa di scelte sbagliate”. Ma com’è cambiata la carriera dei La Rua dopo Sarà Sanremo? Quest'anno siete un po' stati gli antagonisti del Festival di Sanremo, dopo l'eliminazione del 12 dicembre 2016 cosa è cambiato nella vostra carriera? Più che antagonisti, diciamo di aver vissuto comunque l’aria del Festival, grazie al regalo che Conti ci ha fatto. Facendoci esibire al Dopo Festival, “Tutta la vita questa vita”, se è uscita dalla porta, possiamo dire che è rientrata dalla finestra e tutto questo è stato possibile grazie alla sommossa popolare che ha portato Conti a prendere questa decisione. L'anno prossimo vi ritroveremo ancora tra i candidati di Sanremo Giovani? Se realizzeremo di avere il giusto brano che rappresenti il nostro mondo musicale e autorale, perché no? Cosa vi ha spinto a scegliere come brano per la competizione sanremese Tutta la vita questa vita? È il perfetto slogan che racchiude la nostra estate. E’ nata all’interno del van durante la tournée estiva, nello spostamento tra una live e un altro: stiamo avendo la fortuna di poter vivere di musica, grazie soprattutto alle persone che ci supportano. Quale modo migliore per rendere omaggio a loro e consacrare questo nostro mantra, se non portarlo al Festival della canzone italiana? Quali sono i vostri impegni in agenda per questo 2017? Il 3 Marzo saremo live al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, per chiudere le date invernali nei club, che hanno toccato anche Roma e Milano con due serate incredibili. Faremo quest’ultimo concerto e poi ci fermeremo per continuare a scrivere nuovi brani, fino ad inizio estate, momento in cui ripartiremo di nuovo con i live estivi. Durante l'estate 2017 vi vedremo tra i protagonisti del panorama musicale italiano? Ce lo auguriamo davvero! Noi ce la metteremo tutta per creare il nostro miglior live e le nostre migliori canzoni e regalarli a chi ci segue da tempo e a chi, magari, inizierà a seguirci!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp