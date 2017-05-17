Gossip Stefano De Martino e l'amore: Non sono uno sciupafemmine
di Redazione
17/05/2017
Stefano De Martino dice no all’amore? Il ballerino di Amici 16 ormai sta per separarsi definitivamente dalla sua ex moglie Belen Rodriguez, però in questi pochi anni non è riuscito a trovare una donna che gli abbia fatto battere particolarmente il cuore… Anzi il ballerino noto anche per la sua fama di latin lover risponde al gossip: Non sono uno sciupafemmine. Stefano De Martino e l’amore… Che gran dilemma. Il ballerino di Amici 16, dopo il matrimonio mediatico con Belen Rodriguez, ha deciso di proteggere il più possibile la sua privaci. La scelta del ballerino nasce dalla necessità di non esporre troppo sotto i riflettori il piccolo Santiago e quindi rendere il più normale la sua vita. Nonostante tutte queste varie accortezze però Stefano De Martino non riesce a stare lontano dal mondo del gossip italiano, sempre a caccia di una nuova fidanzata. Nell’arco dei mesi si è parlato di una relazione tra De Martino e la ballerina Elena D’Amario, tanto che lei la scorsa estate l’avrebbe raggiunto ad Ibiza dove si trovava appunto con la Rodriguez. In questo frangente però non sono capitolate mai due ipotesi: la prima relativa a un possibile riavvicinamento con Belen Rodriguez e la seconda riguardante Emma Marrone. Qual è dunque la verità? A chiarire la sua attuale situazione sentimentale è stato lo stesso Stefano De Martino in una intervista rilasciata a Chi. “Se ci fosse una fidanzata non la nasconderei – Spiega Stefano De Martino - Non cerco l'amore, è l'amore che mi ha sempre trovato e non cambio tattica. Le mie storie mediatiche sono sempre state un caso non sono mai andato a cercarle. Non mi considero uno sciupafemmine, perché le femmine le ho sempre frequentate e mai sciupate”.
