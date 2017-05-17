Marijuana light legale in Italia: dove si può comprare e prezzi cannabis light
di Redazione
17/05/2017
La cannabis è legale anche in Italia, ma attenzione, solo quella light: il fumo che non sballa. La marijuana che si può comprare legalmente nel nostro Paese è stata presentata all’Indica Sativa Trade e ha un valore THC, ovvero di tetraidrocannabinolo, il principio psicoattivo, inferiore allo 0,6%, cioè il limite di legge consentito. Per questo la cannabis light si può acquistare anche qui. La marijuana light è stata presentata la prima volta alla fiera internazionale della canapa a Casalecchio di Reno e ha avuto molto successo. Dopo il caffè decaffeinato, le sigarette senza nicotina, la birra senza alcool, ecco la messa in commercio il fumo senza THC: dove si può comprare e a che prezzo? L’idea di introdurre in Italia la marijuana light è stata dell’azienda Easyjoint, una ditta emiliana che, dopo il successo ottenuto in Svizzera, dove la cannabis legale viene venduta in pacchetti tipo le sigarette: bisogna tenere presente che il limite THC consentito in territorio svizzero è 1%.La marijuana light, ovvero una variante di canapa sativa già usata sin dagli Anni Trenta e per il suo basso contenuto THC che dona effetti sedativi e non psicoattivi, grazie all’alto contenuto di cannabidiolo, detto anche CBD. Il CBD conferisce un senso di rilassamento e combatterebbe mal di testa, dolori mestruali e dolori articolari. Inoltre, gli effetti antiossidanti della marijuana legale sono utili per chi soffre di malattie degenerative. Si può usare come il tabacco, ovvero fumarlo, oppure assumerlo come tisana. Dove si può comprare la canapa sativa? Attraverso negozi che hanno come collaboratore commerciali Easyjoint. Dal prossimo autunno, tempo del raccolto, verranno lanciate altre varietà per arricchire la gamma del prodotto. Si deve pensare che in tre giorni di fiera, i risultati della vendita della Indica Sativa Trade sono stati strepitosi. I prezzi varieranno a seconda della quantità del raccolto, della qualità e soprattutto a seconda della quantità desiderata.
