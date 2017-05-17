Belen Rodriguez vuole sposare Ianonne ma porta l'annello di Stefano De Martino
di Redazione
17/05/2017
Belen Rodriguez ci casca di nuovo! La vita sentimentale della showgirl argentina sembra essersi stabilizzata eppure continua ad esserci qualcosa di poco chiaro. Da tempo infatti il gossip parla dell’imminente matrimonio tra la Rodriguez e Andrea Iannone, ma c’è un dubbio che tormenta i suoi fan. Se effettivamente Belen è pronta a sposare Iannone, come mai indossa ancora l’anello di Stefano De Martino? Belen Rodriguez e i suoi mille amori, un matrimonio purtroppo finito da anni e la magnifica relazione con Andrea Iannone. Secondo quanto pubblicato recentemente dai vari magazine di gossip la Rodriguez sarebbe addirittura pronta per un’imminente convivenza, che la porterebbe a trasferirsi in Svizzera, e successivamente anche per un secondo matrimonio… Giusto il tempo di ottenere il divorzio in Italia con il ballerino Stefano De Martino. Proprio sul matrimonio tra la showgirl e il ballerino continuano ad esserci dei grossi dubbi, alimentati da alcuni atteggiamenti atipici di Belen. Qualche mese fa la Rodriguez era finita nel mirino del gossip per aver pubblicato una foto della sua mano sinistra che indossava l’anello regalatole da Stefan De Martino. Dopo poco tempo ecco che Belen Rodriguez ci ricasca, il dettaglio apparso ieri nelle sue Instagram stories. Quale sia l’effettivo rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez per il mondo del gossip italiano resta davvero un mistero. I due ex coniugi, secondo alcune indiscrezioni, sembra che alternino momenti di pace a piccole guerre sull’educazione di Santiago. L’ultimo litigio sarebbe nato proprio per l’imminente trasferimento della Rodriguez in Svizzera. Allora come mai la showgirl non indossa l’anello di fidanzamento di Andrea Iannone prediligendo quello dell’ex marito Stefano De Martino? Che sia una piccola offerta di pace nei confronti del ballerino?
Redazione