Un posto al sole anticipazioni e trame puntate 8-12 maggio 2017: Roberto e Marina si separano?

Anticipazioni Un posto al sole settimanali: Marina scopre il tradimento di Roberto. Trame puntate 8-12 maggio 2017

Le prossime puntate di Un posto al sole saranno davvero ricche di eventi. Come si legge nelle trame degli episodi in onda dall’8 al 12 maggio 2017, i protagonisti saranno Marina e Roberto. La Giordano scoprirà che Ferri l’ha tradita con Barbara Mancuso e per ripicca deciderà di trascorrere una notte d’amore con Matteo. Ma non finisce qui perché le altre anticipazioni riguardano anche Niko e Beatrice che decideranno di chiudere per sempre il loro rapporto, Angela e Giulia che faranno degli incontri inaspettati in carcere, Guido sempre più ossessionato dai suoi problemi e Viola che ha uno scontro con la madre Ornella.

Prima di procedere con l’approfondimento delle anticipazioni, vi ricordiamo che Un posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dopo Gazebo. Le trame degli episodi della settimana 8-12 maggio 2017 riguardano soprattutto i risvolti amorosi di alcune coppie. Sicuramente il tradimento di Roberto e la reazione di Marina daranno il via ad una serie di conseguenze. Il primo a capire cosa sta succedendo è Filippo che non capisce perché il padre e la Giordano si siano sposati visto che non si amano.

Intanto Niko non sa ancora se accettare la proposta di Navarra e la sua situazione amorosa non è delle migliori visto che Beatrice gli chiederà una pausa di riflessione. Il giovane Poggi non sa che la ragazza è confusa dopo la dichiarazione d’amore di Enriquez. Molto importante la puntata di giovedì, dove si tornerà ad affrontare la difficile situazione che sta vivendo Viola. La figlia di Ornella è incinta e ha scoperto di avere la toxoplasmosi. Nonostante gli avvertimenti della madre vuole portare avanti la gravidanza. Dopo un litigio si sfogherà con Raffaele che le consiglia di parlare con il marito Eugenio. Vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni e le trame di Un posto al sole.