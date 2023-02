Grammys 2023: Viola Davis diventa EGOT e Beyoncé è l’artista più premiata

Si fa la storia ai Grammy Awards 2023, dove Viola Davis acquisisce lo status di EGOT e Beyoncé batte il record per il maggior numero di premi nella storia della Recording Academy.

E non finisce qui, infatti Taylor Swift ha vinto il premio per il “Miglior Video Musicale dell’anno” con il cortometraggio di “All Too Well – The Short Film” che ha diretto lei stessa, mentre Harry Styles vince per la prima volta il premio “Album dell’anno”.

Grammy Awards 2023: Viola Davis acquisisce lo status di EGOT

Durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2023, Viola Davis è diventata la diciottesima persona ad acquisire lo status di EGOT, ha cioè vinto tutti e quattro i principali premi di intrattenimento americani (ovvero Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

Viola Davis ha completato la sua collezione di premi prestigiosi vincendo per il Miglior Audiolibro alla 65esima edizione dei Grammys, grazie alla sua autobiografia intitolata “Finding Me: A Memoir”, che ha scritto “in onore della Viola di sei anni. Per onorare la sua vita, la sua gioia, il suo trauma, tutto”.

Viola Davis ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attrice non Protagonista nel 2016 per il film “Barriere”, per la cui interpretazione ha ottenuto anche un Golden Globe e un BAFTA.

Gli Emmy Awards hanno poi riconosciuto la sua brillante performance nel dramma televisivo “Le regole del delitto perfetto”, nei panni della professoressa Annalise Keating, per cui ha ricevuto il premio come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Davis ha inoltre due Tony Awards, premi teatrali assegnati alle eccellenze di Broadway, come Migliore attrice non protagonista in una commedia per “King Hedley II” (2001) e Migliore attrice protagonista in una commedia per “Fences” (2010).

Salita sul palcoscenico dei Grammy Awards a Los Angeles, Viola Davis ha annunciato “Ho appena EGOT!”, emozionandosi visibilmente e ringraziando la sua famiglia per essere “il miglior capitolo del mio libro”.

Beyoncé batte il record per il maggior numero di riconoscimenti Grammy

Durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2023, anche Beyoncé ha fatto la storia superando il record del direttore d’orchestra ungherese-britannico George Solti, il cui record di 31 Grammy era rimasto in piedi per più di 20 anni.

Adesso è Beyoncé l’artista più premiata della storia dei Grammys, e nell’accettare il suo premio ha detto emozionata: “Sto cercando di non essere troppo emotiva”.

La star ha ringraziato la sua famiglia, incluso il suo defunto zio Jonny, che l’ha aiutata a realizzare i suoi abiti da palcoscenico prima che diventasse famosa. Beyoncé ha precedentemente affermato che la battaglia di suo zio contro l’HIV ha influenzato il suo interesse per la musica e i suoi legami storici con la comunità LGBTQ.