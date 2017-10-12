Uomini e donne oggi, sorpresa romantica per Tina Cipollari

Maria De Filippi ha deciso di inserire la diretta Facebook a Uomini e donne per trovare persone conosciute per caso, amici d'infanzia, ex amori. La protagonista della puntata di oggi è stata Tina Cipollari, la bionda opinionista del dating show che voleva incontrare David, un cameriere che ha conosciuto durante un viaggio a New York 20 anni fa.

Gossip Tina Cipollari: chi è David?

David non si ricordava di Tina Cipollari quando è stato contattato a telefono, ma ecco che Maria è riuscita a riunirli. Oggi in studio sono arrivati dei fiori per Tina e sul biglietto c'era scritto: «Anche se non ho avuto nessuna risposta mi piacerebbe un domani poter prendere un caffè con te. David». Molto commossa per l'omaggio floreale ricevuto, la Cipollari ha ringraziato David ignara di quello che stava per accadere. Insieme a Maria De Filippi stava ricordando i bei tempi andati e quel flirt con David quando ad un certo punto la conduttrice ha annunciato che lo avrebbe incontrato. Il pubblico si è lasciato andare e ha urlato e sicuramente questa carrambata pomeridiana ha fatto segnare alla conduttrice di Uomini e donne un altro traguardo nello share pomeridiano.

Tina Cipollari separazione: c'è una terza persona?

La vita privata di Tina Cipollari è sempre stata 'segreta'. Nonostante sia così esuberante ed espansiva, l'opinionista ha voluto evitare che i giornalisti ficcassero il naso nelle sue questioni solo che lo scorso mese è arrivata una notizia: la separazione del marito Chico Nalli. Dopo la partecipazione di Tina a Pechino Express c'erano stati i primi malumori nella coppia, forse stare lontani per qualche mese ha solo aumentato la crisi e la distanza tra i due.

Tina Cipollari e Chico Nalli nonostante la separazione hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per amore dei tre figli. Nessun dettaglio sui reali motivi che li hanno spinti a lasciarsi dopo 12 anni di matrimonio ma quando Tina ha chiesto a Maria di ritrovare David sono aumentati i sospetti sul fatto che ci fosse una terza persona. In verità come abbiamo detto, l'uomo nemmeno si ricordava di Tina Cipollari. E i fan sperano in un ritorno di fiamma con l'ex marito anche se l'incontro con David potrebbe cambiare tutto. Vi aspettiamo presto per le nuove news di Uomini e donne e per conoscere il futuro sentimentale di Tina.