Grande Fratello VIP 2: Daniele Bossari abbandona il reality

Anticipazioni Grand Fratello VIP 2 lunedì 16 ottobre 2017: addio Daniele Bossari?

Perché Daniele Bossari abbandona il Grande Fratello VIP 2

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2: new entry, abbandoni ed eliminati

Anticipazioni GF VIP 2017 puntata 16 ottobre 2017, nomination, eliminati e nuovi arrivi: a rischio Gianluca Impastato e Cristiano Malgioglio; Daniele Bossari lascia momentaneamente la Casa, ecco perchèIl tutto è successo alle ore 23.15:, conduttore di Mistero e uno dei favoriti per la vittoria finale alha abbandonato il reality condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini e la Gialappa’s Band. Sembra, però, che l’assenza del Bossa sia solo momentanea, stando alla comunicazione che la Produzione del GF VIP 2 ha fatto circolare sui social per motivare l’uscita dal reality del concorrente.Bossari hala Casa del Grande Fratello Vip 2, ma perché? "Alle ore 23.15 di questa sera Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa per gravi motivi personali. Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni”. Questo si sono ritrovati i fan del programma, una sorta di giustificazione per l’assenza del popolare conduttore ed ex VJ. Certezze nessuna, ma molti ipotizzano che la decisione sia legata alla recente morte di, agente che da anni curava gli interessi di Bossari e della compagna. Tuzio era a capo dell’agenzia Notoria ed è, in una clinica, all’età di 63 anni. Daniele è stato avvisato domenica della sua scomparsa ed è plausibile, visto che erano molto legati, che abbia chiesto al GF VIP 2 di stare vicino alla famiglia di Tuzio in questo delicato momento.Il Grande Fratello VIP 2 perde pezzi? Con l’il programma perde una delle sue colonne portanti, e non solo. Il paroliere di Mina, ha manifestato l’intenzione di lasciare per sempre il reality e uscire stasera,, insieme a. Il primo è diventato insofferente alla vita da recluso, mentre il secondo pare abbia pronunciato unaa tarda notte. Non resta che scoprire cosa accadràcirca al Grande Fratello VIP: inci sonoe pare che entrino dei