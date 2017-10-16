Grande Fratello VIP 2: Daniele Bossari abbandona il reality
16/10/2017
Anticipazioni GF VIP 2017 puntata 16 ottobre 2017, nomination, eliminati e nuovi arrivi: a rischio Gianluca Impastato e Cristiano Malgioglio; Daniele Bossari lascia momentaneamente la Casa, ecco perchè
Anticipazioni Grand Fratello VIP 2 lunedì 16 ottobre 2017: addio Daniele Bossari?Il tutto è successo alle ore 23.15: Daniele Bossari, conduttore di Mistero e uno dei favoriti per la vittoria finale al Grande Fratello VIP 2017, ha abbandonato il reality condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini e la Gialappa’s Band. Sembra, però, che l’assenza del Bossa sia solo momentanea, stando alla comunicazione che la Produzione del GF VIP 2 ha fatto circolare sui social per motivare l’uscita dal reality del concorrente.
Perché Daniele Bossari abbandona il Grande Fratello VIP 2Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip 2, ma perché? "Alle ore 23.15 di questa sera Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa per gravi motivi personali. Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni”. Questo si sono ritrovati i fan del programma Mediaset, una sorta di giustificazione per l’assenza del popolare conduttore ed ex VJ. Certezze nessuna, ma molti ipotizzano che la decisione sia legata alla recente morte di Franchino Tuzio, agente che da anni curava gli interessi di Bossari e della compagna Filippa Lagerbäck. Tuzio era a capo dell’agenzia Notoria ed è morto sabato 14 ottobre 2017 a Milano, in una clinica, all’età di 63 anni. Daniele è stato avvisato domenica della sua scomparsa ed è plausibile, visto che erano molto legati, che abbia chiesto al GF VIP 2 di stare vicino alla famiglia di Tuzio in questo delicato momento.
Anticipazioni Grande Fratello VIP 2: new entry, abbandoni ed eliminatiIl Grande Fratello VIP 2 perde pezzi? Con l’allontanamento di Daniele Bossari, il programma perde una delle sue colonne portanti, e non solo. Il paroliere di Mina, Cristiano Malgioglio, ha manifestato l’intenzione di lasciare per sempre il reality e uscire stasera, lunedì 16 ottobre 2017, insieme a Gianluca Impastato. Il primo è diventato insofferente alla vita da recluso, mentre il secondo pare abbia pronunciato una bestemmia a tarda notte. Non resta che scoprire cosa accadrà stasera alle 21.15 circa al Grande Fratello VIP: in nomination ci sono Aida Yespica e Lorenzo Flaherty e pare che entrino dei nuovi inquilini.
