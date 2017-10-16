Home Salute Scadenza brevetti farmaci, Cialis e altri medicinali diventano low-cost

di Redazione 16/10/2017

Brevetti farmaci scaduti che consentiranno ad aziende generiche di produrre medicinali equivalenti, ma meno cari: il prezzo di medicine come il Cialis si abbasseranno del 60% Scadenza brevetti farmaci, Cialis diventa farmaco generico Crestor, Pafinur, ma anche Olmetec e Cialis: sono solo alcuni dei farmaci che entro la fine dell’anno costeranno molto di meno, fino al 60%, a causa dell’ingresso sul mercato dei medicinali generici. Con la scadenza prossima dei brevetti per alcuni principi attivi, una serie di medicine dal costo molto alto saranno affiancati da un farmaco generico con lo stesso principio attivo, ma prodotto da un’altra casa farmaceutica, diversa da quello che lo ha brevettato e dai prezzi minori. Scadenza farmaci generici, i brevetti in scadenza Sono 16 i medicinali in scadenza e tra questi, compaiono il Crestor, utilizzato come anti-colesterolo, o il Pafinur, un noto antistaminico, oppure l’Olmetec o l’Avodart per la prostata. Ma il più famoso è il Cialis, la nota pillola della felicità per le disfunzioni erettili. Nella lista di farmaci destinati a diventare più accessibili ci sono anche altre molecole come il bimatropost (antiglaucoma), il caspofungin (contro alcuni funghi come la candida), il bosentan (vasodilatatore), l’antibiotico ertapenem, la combinazione tramadolo più paracetamolo, usata in alcuni farmaci analgesici come il Patrol, l’antinfiammatorio etoricoxib, l’antibiotico tigeciclina, il pegfilgrastim, venduto come Neulasta, usato per il trattamento della neutropenia indotta dalla chemioterapia, l’abatacept (Orencia), un immunosoppressivo, l’antiallergico olopatadina, e l’antivirale valganciclovir. Farmaci generici in aumento, medicinali low-cost in Italia Con la scadenza dei brevetti per questi farmaci specifici, il cui giro d’affari è stimato per un miliardo di Euro, si avrà un risparmio di 600 milioni di Euro. Il Cialis poi farà risparmiare moltissimo ai pazienti, visto che è la medicina più venduta tra quelli di Fascia C, ovvero con prescrizione medica obbligatoria, ma totalmente a carico del paziente. In altri casi, il risparmio sarà per il Sistema Sanitario Nazionale. Il Crestor costa all’Italia 270 milioni all’anno a causa dell’esclusiva del brevetto. Sono già 16 le case farmaceutiche che hanno fatto domanda per produrre il generico di Cialis e di Crestor. I farmaci generici stanno prendendo sempre più piede soprattutto nel mercato dei farmaci di Classe A a Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Mentre in Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia il generico fa fatica a prendere piede.

