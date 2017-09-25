Caricamento...

Uomini e Donne Anticipazioni, la verità su Mattia Marciano e la corteggiatrice Chiara

di Redazione

25/09/2017

Uomini e Donne è appena iniziato ma i protagonisti delle anticipazioni sono solo... Mattia Marciano e la corteggiatrice Chiara. Cosa sta succedendo tra i due? Ecco la verità.

Uomini e Donne anticipazioni trono classico

Molto tempo prima che iniziasse la sua avventura come tronista Mattia Marciano aveva attirato l'attenzione di Sabrina Ghio, a quanto pare però mai ricambiata. Dopo la delusione subita dall'abbandono di Desiré Popper un po' tutti i fan di Uomini e Donne si sono chiesti come fosse possibile che Mattia Marciano potesse essere così pronto per una nuova esperienza sentimentale... A quanto pare però la chiave di tutto potrebbe essere la corteggiatrice Chiara, non a caso le anticipazioni del trono classico si concentrano proprio sui due ragazzi, cosa sta succedendo?

Uomini e Donne anticipazioni, Mattia e Chiara si conoscevano già

Uomini e Donne sta per entrare nel vivo dei percorsi dei tronisti... Gli occhi e le anticipazioni in questo periodo sono proprio concentrati su Mattia Marciano. Il ragazzo che sta cercando di seguire il suo nuovo percorso nel migliore dei modi non  riesce però a stare lontano dalle varie critiche. Dal momento in cui sono iniziate le esterne però l'attenzione di Mattia Marciano è stata catturata dalla corteggiatrice Chiara, una persona già nota al tronista, tanto che lo stesso ha dichiarato di conoscerla da sempre grazie a un'amicizia che lega le loro madri.

Uomini e Donne Mattia Marciano contro Desiré Popper

La conoscenza tra Mattia Marciano e Chiara ha fatto discutere tutti... Compresa Desiré Popper che in post su Facebook ha voluto dire la sua, soprattutto dopo la messa in onda di un video che ritrae i due ragazzi prima di Uomini e Donne. "Ricordo bene questo video… Quando ho chiesto mi ha detto che era la cugina… Poi sono io quella diffidente". La redazione di Uomini e Donne prenderà delle precauzioni o il trono di Mattia Marciano non verrà intaccato?
 
 
