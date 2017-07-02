Grande Fratello Vip 2017 rumors: Mario Serpa Marco Cartasegna tra i concorrenti
Estate tempo di sole, mare e rumors... La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 2017 è ufficialmente partita! In questi mesi infatti la redazione del reality di casa Mediaset è a caccia di vip disposti a diventare i nuovi concorrenti. Secondo alcune anticipazioni però Mario Serpa e Marco Cartasegna avrebbero già dato il loro consenso, sarà vero? Grande Fratello Vip nel mirino dei rumors! I fan del reality sono già curiosi di scoprire ha già accettato l'invito della Mediaset... Chi troveremo dunque il prossimo settembre nella casa più spiata d'Italia? Nel corso delle passate settimane diversi nomi hanno allestito la lista dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, anche se al momento però non vi è nulla di certo. Tra i concorrenti considerati sicuri troviamo innanzitutto Karina Cascella, Donatella Rettore e una nuova coppia "madre/figlio" composta da Ilona Staller e appunto il figlio Ludwig. Secondo alcuni rumors però anche in questa edizione del Grande Fratello Vip 2017 non mancheranno alcuni volti noti del mondo di Uomini e Donne ovvero Marco Cartasegna e Mario Serpa, che hanno così battuto sul tempo Claudio Sona e Giulia De Lellis. Il Grande Fratello Vip 2017 è ufficiosamente entrato nella fase cult della fase organizzativa, chi saranno i nuovi concorrenti? La lista della redazione del reality show diventa così sempre più ricca. Esclusa così la possibilità di vedere Giulia De Lellis e Claudio Sona, ecco che dal mondo di Uomini e Donne appaio altri due nomi... Mario Serpa e Marco Cartasegna. I due ragazzi, secondo alcuni rumors, avrebbero dato già il loro consenso per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017, sarà vero?
