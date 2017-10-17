Home Attualità Grande Fratello VIP 2, Serena Grandi contro Corinne Cléry

di Redazione 17/10/2017

Tre nuovi concorrenti sono entrati nella Casa più spiata d’Italia, ma l’attrice premio Oscar non ha certo gradito la presenza dell’attrice francese e ha sferrato il suo attacco in diretta TV Serena Grandi contro Corinne Cléry, Italia contro Francia per Ercole Corinne Cléry, da ieri sera, è la nuova concorrente del Grande Fratello VIP 2017 insieme a Carmen Russo e Raffaello Tonon. Se gli inquilini della Casa hanno accolto bene i nuovi arrivati, questo ingresso ha fatto infuriare letteralmente Serena Grandi, ex gieffina eliminata qualche settimana fa dal reality show Mediaset. Ilary Blasi si è accorta subito di questo e ha chiesto spiegazioni alla diretta interessata, ottenendo risposte piccate e frecciatine. Solo l’intervento di Alfonso Signorini ha svelato il motivo della reazione di Serena. Perché Serena Grandi ha attaccato Corinne Cléry in diretta TV Le due attrici sono rivali da tempo per ragioni sentimentali: entrambe hanno in comune il famoso arredatore e playboy Beppe Ercole, scomparso nel 2010. Serena Grandi è stata sposata dal 1987 al 1993 e ha avuto il figlio Edoardo, mentre Corinne Cléry è stata la moglie di Ercole fino alla sua morte. Per anni le due donne si sono date battaglia e lo scontro continua ancora oggi, tanto che la Grandi non ha certo perso occasione di lanciare frecciatine in diretta TV nello studio del Grande Fratello VIP 2017. E’ bastata una sola frase per far raggelare il sangue alla moglie dell’ex Capitano della Roma: "Spero che Corinne non si infili nel mio letto come ha già fatto in passato". Corinne Cléry e Serena Grandi, le frecciatine al Grande Fratello VIP 2 Per ora, Corinne Cléry non ha replicato alla frase detta in diretta TV al Grande Fratello VIP dalla sua rivale in amore. L’attrice de La Grande Bellezza ha poi precisato che non era sua intenzione offendere le persone anziane, visto che la francese è molto più grande di lei, ma Serena Grandi è la moglie, mentre la new entry del GF VIP è la vedova. Di contro, la Cléry non è certo stata zitta e prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha rilasciato una dura intervista, precisando che non ha nulla a che fare con la collega. Sicuramente, anche Edoardo Ercole, figlio della Grandi, vorrà dire la sua in merito a questa vicenda e Alfonso Signorini a promesso a Serena Grandi che si tornerà sull’argomento. Sicuramente, ci saranno altri scontri in diretta dal Grande Fratello VIP.

