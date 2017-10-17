Russia 2018: l'Italia affronta la Svezia ai mondiali, tutti i sorteggi

Gli azzurri del ct Ventura affronteranno la Svezia nello spareggio per la qualificazione ai mondiali di calcio. La gara di andata si giocherà in terra svedese intorno alla metà del mese di novembre e pochi giorni dopo ci sarà il match di ritorno. La nazionale di calcio Italiana e altre 7 squadre si giocano l'accesso a Russia 2018.

Italia-Svezia pronostici: precedenti positivi, 11 vittorie per gli azzurri

I precedenti sono positivi su 23 partite giocate l'Italia ha vinto 11 volte, la Svezia 6, mentre hanno pareggiato 6 match. Purtroppo c'è un solo posto per Russia 2018 e per gli azzurri di Ventura il sorteggio di oggi è di medio livello perché la Svezia non arriva ai campionati mondiali di calcio dal 2006. Considerate le ultime prestazioni dell'Italia però i tifosi non vivono questo sorteggio a cuor leggero. I punti di forza della Svezia sono la solidità fisica ma dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic sono diventati un avversario piuttosto facile da battere. La squadra si presenta con un 4-4-2 schema tattico tradizionale adottato dal ct Jan Andersson.

Il ricordo degli azzurri va agli Europei 2014 e al biscotto. Svezia e Danimarca pareggiarono nell'ultima partita del girone rendendo inutile la vittoria della nazionale contro la Bulgaria. In realtà l'Italia era già fuori dai giochi perché non era riuscita a segnare contro la Danimarca e aveva incassato una rete dalla Svezia. Nella prima partita ci fu l'eliminazione di Totti che sputò a Poulsen, nella seconda invece la rete di tacco di Ibrahimovic.

Le europee di Russia 2018, combinazioni sorteggio playoff

L'Italia al sorteggio per Russia 2018 poteva sicuramente pescare un avversario migliore, Gabriele Oriali ha detto che accettano la decisione della mano del destino perché la storia della nazionale “impone” di non aver paura di nessuno. La Svezia si trovava in un girone difficile, ha eliminato l'Olanda e battuto la Francia. Ora gli azzurri hanno un mese di tempo per preparasi e non possono fallire. Le altre combinazioni del sorteggio iniziato alle 14:00 a Zurigo sono: Irlanda del Nord – Svizzera; Croazia – Grecia; Danimarca - Repubblica d'Irlanda. Ci sono inoltre 9 squadre che si sono già qualificate per Russia 2018 perché hanno vinto il loro girone (oltre alla Russia che essendo la nazione che ospita i Mondiali vi accede di diritto): Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Islanda, Polonia, Portogallo, Serbia e Spagna.