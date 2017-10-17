Home Intrattenimento Luca Onestini legge e brucia la lettera di Soleil Sorgè al GF VIP 2

Luca Onestini legge e brucia la lettera di Soleil Sorgè al GF VIP 2

di Redazione 17/10/2017

Puntata ricca di colpi di scena ieri sera al Grande Fratello VIP: addirittura una missiva in cui Soleil Sorgè lascia definitivamente Luca Onestini: Alfonso Signorini svela con delle foto che Soleil ha conosciuto i genitori di Marco Cartasegna Triangolo Luca Onestini, Soleil Sorgè e Marco Cartasegna: addio definitivo al GF VIP 2 Ormai Luca Onestini e Soleil Sorgè sono diventati definitivamente ex. Ieri, lunedì 16 ottobre 2017, è andata in onda la puntata in diretta del Grande Fratello VIP 2017 e non si poteva non parlare dell’affaire sentimentale dei beniamini di Uomini e Donne. Come da copione, la Sorgè non si è presentata in studio e ha preferito però scrivere una lettera per riuscire a comunicare con Luca. La missiva, per ordine di Ilary Blasi, è stata consegnata al gieffino solo dopo la puntata serale, il quale ha deciso di leggerla da solo in giardino. Dagli estratti letti dall’ex tronista al pubblico, però, si capiva già che era una lettera di addio. Di seguito, il contenuto dello scritto. Luca Onestini lettera addio Soleil Sorgè, le parole per il gieffino Nella missiva lasciata da Soleil Sorgè per Luca Onestini, l’italo-americana manifesta tutto il fastidio procuratole dalle offese e dalle pesanti accuse mosse contro di lei dallo stesso Luca e da suo fratello Gianmarco, nel corso della settimana scorsa. L’ex corteggiatrice di Maria De Filippi ha sottolineato fermamente di non aver mai tradito il suo fidanzato finora, ma nonostante questo non si è sentita rispettata dal fratello di Onestini, il quale ha fatto di tutto per strumentalizzare la situazione. Inoltre, la ragazza ha ricordato che quest’estate non si è comportato bene. Da qui, la difficile decisione: la volontà della modella è chiudere definitivamente la sua relazione con Mister Italia, senza rimpianti, augurandogli di trovare ciò che cerca dall’esperienza al GF VIP 2017. Luca Onestini e Soleil Sorgè, le ceneri di un amore Luca Onestini, dopo aver letto la lettera della sua ormai ex fidanzata Soleil Sorgè, non è rimasto per nulla colpito dalle parole scritte nero su bianco. Sicuramente, se lo aspettava. Per questo motivo, il futuro dentista ha deciso di non conservare la missiva e di bruciarla con l’aiuto di un accendino in giardino. Ad osservare la scena, c’erano Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez. Luca non lo può sapere, ma Alfonso Signorini in studio ha lanciato uno scoop in diretta: delle foto che ritraggono Soleil Sorgè con Marco Cartasegna e l’occasione dell’incontro è stata la conoscenza dei genitori di lui. Sarà davvero finito questo triangolo amoroso?

