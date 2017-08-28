Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis fuori dal reality?
di Redazione
28/08/2017
Si apre nuovamente il caso Giulia De Lellis, l'ex corteggiatrice parteciperà al Grande Fratello Vip 2017?
Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis parteciperà?Il Grande Fratello Vip 2017 come è noto ormai da tempo comincerà il prossimo 11 settembre, anche se al momento continua ad essere avvolto da vari aloni di mistero. Nel corso delle passate settimane sono stati annunciati anche i concorrenti ufficiale, tra di questi infatti troviamo Simona Izzo che ha deciso di mettersi in gioco un po' per se stessa e un po' per la sua famiglia. Tra i vip incerti, se ben ricordate, c'era anche l'ex tronista Rosa Perrotta che a quanto pare ha detto no alla redazione del realiry. La ragazza però non è l'unica vip proveniente dal mondo di Uomini e Donne... Dopo settimane di rumors, anticipazioni ecc, anche Giulia De Lellis era stata data come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Adesso però la partecipazione della fidanzata di Andre Damante è stata messa in dubbio.
Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis da forfaitIn questi giorni sul profilo Instagram di Giulia De Lellis abbiamo avuto modo di vedere come la ragazza sta trascorrendo delle vacanze felici insieme al fidanzato Andrea Damante. L'anno scorso, durante la partecipazione del ragazzo al reality show, abbiamo avuto modo di constatare come la coppia non ha vissuto benissimo la separazione, in parte a causa dell'intromissione di Asia Nuccetelli. Secondo nuovi rumors Giulia De Lellis, reduce dallo scorso anno, potrebbe aver deciso di dare forfait all'ultimo minuto, sarà vero?
Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis ci sarà?Dopo aver appreso la news i follower di Giulia De Lellis si sono immediatamente messi alla ricerca di indizi social inerenti alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2017. Come accennato prima la ragazza sta trascorrendo le vacanze insieme ad Andrea Damante e proprio uno scatto potrebbe contenere la verità sul reality... Una foto infatti sarebbe accostata dall'hashtag #GFVip. Giulia De Lellis si sta dunque preparando per entrare nella casa più spiata d'Italia?
Redazione