Il paradiso delle signore 2 anticipazioni, il coraggio di Anna Imbriani
di Redazione
28/08/2017
Il paradiso delle signore 2 sta per riaprire le sue porte. Secondo alcune anticipazioni del primo episodio della serie racconterà il coraggio di Anna Imbriani.
Il paradiso delle signore 2 anticipazioniIl paradiso delle signore 2 sta per tornare, ma ricordate come si è conclusa la prima stagione? La serie di casa Rai, con Giusy Niscemi e Giuseppe Zeno ha davvero conquistati tutti, tanto che i fan non attendo altro che scoprire cosa è successo ai protagonisti. L'ultima puntata della prima stagione si è conclusa con il ritorno di Rose, la moglie di Pietro Mori (Giuseppe Zeno), ormai scomparsa da anni... Il tutto proprio quando l'uomo ha deciso di aprire il suo cuore a Teresa Iorio (Giusy Niscemi). Le anticipazioni però non riguardano solo questo scomodo rientro, ma anche i vari personaggi soprattutto Anna Imbriani interpretata da Giulia Vecchio.
Il paradiso delle signore 2, la storia di Anna ImbrianiCome abbiamo potuto vedere dalle prime pubblicità, per Pietro Mori e Teresa Iorio si prevedono guai in vista da affrontare. Il tutto ovviamente legato al ritorno della moglie Rose. In questo frangente però potremmo scoprire anche cos'è successo a Anna Imbriani, se ben ricordate la commessa aveva intrapreso a sua insaputa una relazione con un uomo sposato dal quale aspetta un bambino. La ragazza dopo la delusione si era lasciata andare tra le braccia di Quinto Reggiani, amico e amore passato, che da qualche tempo lavora come magazziniere a Il paradiso delle Signore. Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo, per amore di Anna decide di seguirla anche nella sua nuova vita da madre, diventando così il padre del bambino... Qualcosa però ha fermato Anna Imbriani che lascia il lavoro e accetta l'offerta del suo amante, ovvero una casa per lei e il bambino e la possibilità di un futuro migliore.
Il paradiso delle signore 2 le anticipazioni di Giulia VecchioIn attesa che cominci Il paradiso delle signore 2 l'attrice Giulia Vecchio, volto di Anna Imbriani, si è lasciata andare a delle piccole anticipazioni. La giovane futura mamma infatti si troverà a lottare con le convinzioni di quegli anni che emarginavano le ragazze nella sua stessa situazione. L'attrice Giulia Vecchio ha dichiarato: "Che coraggio la mia Anna. La famiglia la rinnega e il ginecologo si rifiuta perfino di visitarla ma lei non molla".
