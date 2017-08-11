Grande Fratello Vip 2017, Serena Grandi tra i concorrenti ufficiali
di Redazione
11/08/2017
Grande Fratello 2017 sta per iniziare... Tra i concorrenti ufficiali che il prossimo 11 settembre entreranno nella casa troviamo proprio lei, una delle icone sexy degli anni 80, ovvero Serena Grandi. L'attrice, presente anche nel film Premio Oscar La Grande Bellezza, a quanto pare ha deciso di mettersi in gioco proprio attraverso un reality show. Il Grande Fratello 2017 ormai prende forma. Tra i primi concorrenti ufficiali troviamo Simona Izzo, Aida Yespica e Serena Grandi... L'attrice, da tempo legata al fidanzato Luca Iacomini, ha deciso di mettersi alla prova con un reality su misura per lei. Le motivazioni però che hanno spinto Serena Grandi a partecipare al reality non sarebbero del tutto lavorativi. Secondo alcuni rumors Serena Grandi avrebbe deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 2017 al fine di prendere una pausa dalla sua routine quotidiana. Il mondo del gossip ha ipotizzato anche una possibile crisi con il fidanzato Luca Iacomini, che avrebbe dovuto sposare propri il prossimo settembre. La coppia però a quanto pare ha deciso addirittura di rimandare il matrimonio, anche se non è ancora stata annunciata una nuova data... Sarà effettivamente frutto di in caso o c'è qualcosa di più?
Grande Fratello Vip 2017, perché Serena Grandi ha detto si?Serena Grandi è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2017... Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto l'attrice a dire si? Secondo alcune voci provenienti dal mondo del gossip italiano, Serena Grandi potrebbe aver deciso di partecipare al reality proprio per via di alcuni problemi nato nel rapporto con Luca Iacomini... Sarà per questo che hanno deciso di rimandare le nozze?
Redazione