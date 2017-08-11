Gué Pequeno parla del video hot virale sui social: è stato un errore
11/08/2017
Gué Pequeno continua a far discutere per via del suo video hot apparso ieri sui social. Nell'arco della giornata in molti dei suoi fan si sono chiesti se quanto successo fosse o meno un errore. Qualcuno ha addirittura puntato il dito sul rapper accusandolo di aver pubblicato intenzionalmente il video già virale sul web, al fine appunto di far parlare di se. Oggi però Gué Pequeno ha voluto chiarire il tutto dichiarando: "È stato un errore". Gué Pequeno si masturba in webcam, è stato questa la news che ieri ha letteralmente scioccato il mondo del web e i fan del rapper. Ieri mattina infatti nelle stories Instagram Gué Pequeno ha postato un video che lo ritrae proprio mentre si masturba. Il filmato è stato rimosso dopo pochi minuti, i quali però sono stati ugualmente sufficienti per far diventare il video hot virale sul web grazie anche a vari screenshot. Fin dalle prime ore dopo la news la pubblicazione del video non è apparsa mai così casuale, tanto che gli stessi fan l'hanno vista come una manovra destinata a far parlare del rapper... Sostanzialmente una manovra ben studiata da chi cura l'immagine di Gué Pequeno? Nel corso di queste ore però il rapper ha dichiarato: "È stato un errore".
Gué Pequeno sul video hot: Mi dispiace per i bigotti perbenistiGué Pequeno ventiquattro ore dopo lo scandalo riguardante il video hot apparso su Instagram ha voluto chiarire la sua posizione. Sempre nelle stories Instagram ha dichiarato: "Il video si è reso pubblico per sbaglio. Per chi non ha capito o non volesse capirlo, chiaramente è stato un incidente. Alcuni siti, come Il Fatto Quotidiano, si sono permessi addirittura di dire che la cosa non è stata fatta per sbaglio. Mi dispiace per i bigotti e perbenisti convinti, so di essere odiato e invidiato, ma io non andrei a vedermi un video in cui un rapper si fa una sega".
