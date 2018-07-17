Grande Fratello Vip 3 anticipazioni: data di inizio e rumors concorrenti

La terza edizione del GF Vip 2018 inizia a settembre. La data di inizio non è ancora stata comunicata ma fervono i preparativi per la scelta dei concorrenti e del cast del seguitissimo reality di Canale 5.

Anticipazioni GF Vip 3: conduttrice e opinionisti

L'estate è appena iniziata ma la macchina del Grande Fratello Vip 2018 si è già messa in moto. Non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale sul nome della conduttrice ma, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe essere riconfermata Ilary Blasi, ormai acclamatissima padrona di casa dei vip. È molto probabile che sarà affiancata da Alfonso Signorini, anche lui apprezzato nel ruolo di opinionista nelle scorse edizioni.

I concorrenti vivranno rinchiusi all'interno di un grande appartamento allestito a Cinecittà e saranno seguiti 24 ore su 24 dalle telecamere. Non è previsto nessun contatto con l'esterno e non si possono portare i cellulari. Ogni 7 giorni i vip affronteranno la prova settimanale per ottenere un budget maggiore per la spesa, appuntamento “fisso” quello con il confessionale dove i concorrenti possono parlare liberamente di quello che accade nella casa e durante la diretta fare le nomination. Il meccanismo rimane sempre lo stesso, è il pubblico da casa che decide chi eliminare.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2018: rumors e smentite

Il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti ha lanciato in esclusiva i nomi dei concorrenti del Gf Vip 2018 tra questi Francesco Monte, che con i reality non va d'accordo visto che proprio a causa del Grande Fratello Vip ha perso la sua fidanzata Cecilia Rodriguez e all'Isola dei Famosi in cerca di riscatto è stato travolto dal canna-gate. Monte potrebbe incontrare nella casa Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, con cui si è scontrato in tv proprio per quella vicenda, Adriana Volpe e Paola Caruso (richieste anche da Pechino Express), Karina Cascella e Claudio Sona, l'attrice Emanuela Titocchia, Lory Del Santo, Diego Armando Maradona Jr.

In cerca di riscatto anche Sara Tommasi, ma la redazione è in trattativa con Manuela e Sergio Arcuri, che dovrebbero entrate al Grande Fratello Vip 3 in coppia. Nella casa ci sarebbe spazio anche per Elisabetta Gregoraci se l'ex marito Flavio Briatore non stesse bloccando le trattative, e per inquilini internazionali come l'attrice Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful. Aida Nizar invece ha smentito la sua partecipazione al Gf Vip 3 perché è interessata ad altri progetti, e anche Giovanni Ciacci preferisce restare a Detto Fatto, piuttosto che varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2018.