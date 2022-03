Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello VIP 6 e, per questo motivo, si moltiplicano gli interrogativi del pubblico e degli addetti ai lavori. Tutti vogliono sapere chi saranno i finalisti del Grande Fratello e, allo stesso tempo, la curiosità su chi sarà il vincitore del GF VIP 6 è molto elevata. Il programma condotto da Alfonso Signorini è particolarmente seguito sui social e dai bookmakers, che hanno iniziato a prevedere chi arriverà in finale del Grande Fratello VIP 6 e chi sarà il vincitore nell’ultima puntata del GF VIP prevista lunedì 14 marzo 2022.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello VIP 6

I finalisti già annunciati del Grande Fratello VIP 6 sono già tre: si tratta di Delia, Lulù e Davide Silvestri, che nell’ordine hanno raggiunto l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio Davide Silvestri ha battuto Soleil, da molti ritenuta come la favorita per la vittoria finale, in un televoto lampo realizzato durante la puntata del 7 marzo 2022, sconvolgendo sia i concorrenti che lo studio televisivo della casa del Grande Fratello VIP.

Nonostante questa vittoria, Davide si era detto particolarmente frustrato per il grande potere mediatico di Delia, che ritiene preferita dal pubblico: “Non è che ora dico ‘ah brava che bello che hai vinto’. Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. […] Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso”.

Chi saranno gli ultimi due finalisti del Grande Fratello VIP?

A questo punto, l’interrogativo relativo a chi saranno gli ultimi due finalisti del Grande Fratello VIP 6 si diffonde tra i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sono tanti gli indicatori che possono essere presi in considerazione da parte dei fan del GF VIP 6, tra i quali i sondaggi realizzati sui vari Forum e le quote dei bookmakers, che vedono alcuni personaggi favoriti tra gli altri. Dopo Delia, Lulù e Davide Silvestri, anche Jessica sembra essere vicina alla finale del Grande Fratello VIP 6.

Non soltanto, infatti, Jessica non ha dovuto affrontare il televoto nella puntata di giovedì 10 marzo 2022, ma in molti amano particolarmente la sorella di Lulù, che ha acquisito sempre più importante all’interno della casa del Grande Fratello, grazie anche alla possibile relazione con Barù. Per tantissimi bookmakers, inoltre, Jessica sarebbe addirittura una delle possibili favorite nel contesto della finale del GF VIP, per quanto debba ancora affrontare lo scoglio della semifinale. Altro concorrente che sembra essere favorito per la finale del Grande Fratello VIP 6 è Sophie, che si è evoluta molto durante le puntate del GF VIP 6 e che, con Lulù, formerebbe una coppia molto giovane nella finale del programma televisivo. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.