Il rapporto tra Barù e Jessica all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 fa sognare i fan. I due, nel corso dei giorni, sembrano aver sviluppato un feeling sempre più importante, grazie a una grande complicità e ironia che permette di far trascorrere diverso tempo insieme. Eppure, l’amore tra i due non sembra sbocciare; in una recente conversazione con Giucas Casella, Barù ha parlato del suo rapporto con Jessica, spiegando che gli piace come amica e non vorrebbe – attualmente – avere una relazione con lei.

Che cosa c’è tra Barù e Jessica?

Sembra una vera e propria doccia gelata quella che ha riguardato i fan del Grande Fratello Vip, nonché tutti coloro che supportano la principessa etiope Jessica. Barù e Jessica sono molto complici, scherzano insieme, ridono e stanno molto bene insieme durante le ore del daytime del Grande Fratello Vip 6. L’ironia di Barù, che ha conquistato anche il pubblico, non è passata inosservata a Jessica, che sembra essersi appassionata del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Il rapporto tra Barù e Jessica non si è evoluto in una storia d’amore. La relazione tra i due sembra non sbocciare a causa delle convinzioni di Barù che, in una sua lunga conversazione con Giucas Casella, ha chiarito di voler avere solo una lunga amicizia con la principessa etiope. Si tratta di una risposta definitiva o solo della volontà di chiudere la sua esperienza al Grande Fratello in modo lucido?

La relazione tra Barù e Jessica e le dichiarazioni del nipote di Costantino Della Gherardesca

Il rapporto tra Barù e Jessica non sembra evolversi verso una storia d’amore, che potrebbe appassionare i fan della casa del Grande Fratello Vip 6. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha spiegato che per lui c’è solo una splendida amicizia e che la donna non gli piace come eventuale fidanzata.

Nel parlare con Giucas Casella in un’interessante e lunga conversazione, riportata da Biccy, Barù ha spiegato quanto segue: “Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”. E’ la fine delle speranze per i fan della coppia tra Barù e Jessica?