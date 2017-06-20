Grande Fratello Vip anticipazioni e concorrenti ufficiali, quando inizia?
di Redazione
20/06/2017
Grande Fratello Vip è già in piena attività. Da tempo leggiamo diverse anticipazioni riguardante il reality e i suoi primi concorrenti ufficiali. La domanda che si stanno ponendo i fan in questo momento è: quando inizia il fantomatico GF? Grande Fratello Vip coming soon... La casa più spiata di Italia è tornata a caccia di volti nuovi per la sua seconda edizione. Già da qualche mese si parla della seconda edizione del reality di casa Mediaset e l'unica certezza arrivata riguarda la condizione affidata a Ilary Blasi, supportata da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda i concorrenti uffiali permane ancora un po' di mistero, anche se alcuni nomi cominciano a prendere corpo nelle anticipazioni. L'ultima novità del Grande Fratello Vip riguarda la partecipazione di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Sembrerebbe che il ragazzo sia stato contattato dalla redazione del reality ma che i due genitori avrebbero già dato il loro parere negativo per la sua partecipazione. In questo contesto rientra anche Aurora Ramazzotti, attualmente però per la ragazza sono solo tanti rumors e niente di più. Nel calderone delle anticipazioni riguardanti il Grande Fratello Vip sono altri i concorrenti ufficiali o comunque dati per tali. La domanda però che assilla i fan dello show è: quando inizia? Secondo alcune anticipazioni ci sarebbero già dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip, però non ancora confermati. Nella lista dei concorrenti troviamo Cristina Buccino, Enrico Papi, Valerio Scanu e Katina Cascella... Per la seconda edizione del Grande Fratello Vip inoltre è prevista anche un cambiamento temporale, dunque quando inizia? Il reality inizierà con molta probabilità a metà settembre come lo scorso anno, le puntate serali non saranno più 6 ma 12, fissando la fine del Grande Fratello Vip nel mese di dicembre.
Articolo Precedente
Uomini e Donne news, la crisi colpisce anche Serena Enardu
Articolo Successivo
Pif e Miriam Leone: la verità sulla loro storia d’amore
Redazione