Pif e Miriam Leone: la verità sulla loro storia d’amore

sono stati insieme? Ilimpazza da qualche mese, soprattutto dopo che i due hanno collaborato professionalmente nelle riprese di diI due attori sono apparsi complici pure durante una puntata di Che tempo che fa e Novella 2000 aveva fatto intendere che l’exnon aveva fatto altro che lanciare occhiate complici e seducenti al regista Pierfrancesco Diliberto. Anche se i due escono da due storie molto importanti, la protagonista di Non Uccidere ha deciso di rivelare lasulla loro. Miriam Leone si è trovata a chiarire i suoi. Dopo la storia d’amore con il musicista Boosta e la love story finita di Pierfrancesco Diliberto con la giornalista Giulia Innocenzi, lei e l’attore-regista hanno fatto un film insieme, In Guerra Per Amore, legato alla, ma il loro feeling è esclusivamente professionale. La verità sulla loro storia d’amore è semplice: non c’è. Nessuna storia segreta, nessunaalla Uccelli di Rovo:sono semplici colleghi. AL settimanale Mio, l’attrice ed ex Miss Italia ha dichiarato che dopo la love story con il tastierista dei Subsonica, la ragazza vorrebbe rimanereper molto tempo. Ora è concentrata sulla sua carriera, fonte di grandi soddisfazioni. Da quando ha lasciato il ruolo di conduttrice e ha ripreso a recitare, la Leone è molto richiesta sia per ruoli in TV, sia per il cinema. Tanto concentrata sul suo percorso professionale e artistico che, dichiara, non ci pensa minimamente ale ai. E lancia anche un appello alle donne: basta considerare la maternità come un destino obbligato. Ci sono donne che non vogliono figli, come ce ne sono che non ne possono avere.