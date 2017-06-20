Pif e Miriam Leone: la verità sulla loro storia d’amore
Miriam Leone e Pif sono stati insieme? Il gossip impazza da qualche mese, soprattutto dopo che i due hanno collaborato professionalmente nelle riprese di di In guerra con amoreI due attori sono apparsi complici pure durante una puntata di Che tempo che fa e Novella 2000 aveva fatto intendere che l’ex Miss Italia non aveva fatto altro che lanciare occhiate complici e seducenti al regista Pierfrancesco Diliberto. Anche se i due escono da due storie molto importanti, la protagonista di Non Uccidere ha deciso di rivelare la verità sulla loro storia d’amore. Miriam Leone si è trovata a chiarire i suoi rapporti con Pif. Dopo la storia d’amore con il musicista Boosta e la love story finita di Pierfrancesco Diliberto con la giornalista Giulia Innocenzi, lei e l’attore-regista hanno fatto un film insieme, In Guerra Per Amore, legato alla Sicilia, ma il loro feeling è esclusivamente professionale. La verità sulla loro storia d’amore è semplice: non c’è. Nessuna storia segreta, nessuna passione alla Uccelli di Rovo: Miriam Leone e Pif sono semplici colleghi. AL settimanale Mio, l’attrice ed ex Miss Italia ha dichiarato che dopo la love story con il tastierista dei Subsonica, la ragazza vorrebbe rimanere single per molto tempo. Ora è concentrata sulla sua carriera, fonte di grandi soddisfazioni. Da quando ha lasciato il ruolo di conduttrice e ha ripreso a recitare, la Leone è molto richiesta sia per ruoli in TV, sia per il cinema. Tanto concentrata sul suo percorso professionale e artistico che, dichiara, non ci pensa minimamente al matrimonio e ai figli. E lancia anche un appello alle donne: basta considerare la maternità come un destino obbligato. Ci sono donne che non vogliono figli, come ce ne sono che non ne possono avere.
