Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti entra nella Casa?

di Redazione 09/06/2017

La seconda stagione del Grande Fratello Vip tornerà a metà settembre ancora una volta con Ilary Blasi come conduttrice e Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista, avrà anche due o tre puntate in più rispetto all'edizione del 2016 ma soprattutto stanno cominciando le grandi manovre per il cast del reality di Canale 5. E nelle ultime ore sta prendendo corpo la candidatura di Cecilia Capriotti, showgirl romana che da poco è anche diventata mamma. La bella Cecilia nel 2010 ha già partecipato come concorrente ad un talent, Ballando con le Stelle (faceva coppia con Samuel Peron) e tre anni dopo anche a Jump! Stasera mi tuffo, su Canale 5, ma soprattutto è conosciuta dal grande pubblico per il calendario del quale è stata protagonista su For Men Magazine. Le news di gossip ricordano che qualche mese fa era stata scelta dalla produzione come concorrente de L'Isola dei Famosi ma la nascita della sua prima figlia, Maria Isabelle, frutto della relazione che funziona benissimo con l'imprenditore Gianluca Mobilia, nello scorso ottobre l'ha convinta a rimanere a casa per badare alla bambina. Intervistata dal settimanale 'Chi' in questi giorni Cecilia Capriotti ha confermato di essere una mamma felice e orgogliosa, nonostante sia arrivata a 40 anni, e se la vuole godere tutta anche se qualche rimpianto per la carriera ce l'ha. “Mi è mancata la fame di arrivare dove arrivano le straniere che in Italia si prendono la scena. Ma non lo dico con cattiveria. Oggi accetterei sfide dignitose, ma essere mamma è la mia vittoria più grande”. Quella sfida adesso si chiama Grande Fratello Vip e lei sembra essere molto vicina ad entrare nel reality.

