Temptation Island 2017, le ultime news sulle coppie

di Redazione 09/06/2017

La grande attesa dei fans sta per finire: nel weekend infatti cominceranno le riprese di Temptation Island 2017 e il villaggio in Sardegna che per tre settimane ospiterà le coppie in gioco ma anche tutti i 'tentatori' comincerà a popolarsi. Ma mai come quest'anno le anticipazioni tv sul docu reality di Canale 5, che vivrà la sua prima puntata lunedì 26 giugno salvo cambi in corsa, hanno svelato tutto e il suo contrario con alcune coppie che sembravano certe di partecipare e invece all'ultimo minuto si sono chiamate fuori, altre che non erano state mai considerate e invece ci saranno e altre ancora che a sorpresa potrebbero essere arruolate all'ultimo minuto. La redazione di Temptation Island 2017 non ha avuto vita facile per formare il cast, almeno quello delle coppie che rimetteranno in gioco i loro sentimenti. Come confermano infatti le anticipazioni tv sul docu reality di Canale 5 sono molti gli ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne interpellati per partecipare e che hanno detto no a cominciare da Andrea Damante e Giulia De Lellis, impegnati al momento con altri progetti. Lo tesso è stato per Federico Gregucci e Clarissa Marchese, per Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, ma sembra che sarà così anche per Luca Onestini e Soleil Sorgé. Fino a qualche giorno fa il tronista bolognese e la sua nuova compagna era indicati come sicuri partecipanti al programma, ma le news di Temptation Island 2017 invece confermano che difficilmente ci saranno. Rimane da capire se all'ultimo si siano chiamati fuori loro oppure se sia stata la redazione ad escluderli perché ormai si sono sovraesposti. In compagnia dell'ex gieffino Filippo Bisciglia, ancora una volta ingaggiato come filo conduttore tre le coppie e i loro 'tentatori' ci saranno invece Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La conferma definitiva sembra essere arrivata dal bloig IsaeChia con la segnalazione di una ragazza che ha visto la coppia di UeD salire nelle ultime ore su un aereo in partenza per la Sardegna. Loro per ragioni di contratto non possono dire nulla, ma negli ultimi giorni sembrano spariti dal web come se fossero pronti per gettarsi in una nuova avventura televisiva. Ma la fame di Temptation Island 2017 è talmente forte che sul web sta circolando una anticipazione tv clamorosa: quella della partecipazione al programma anche di gemma Galgani e Marco Firpo. Non sarebbe la prima volta in assoluto di una coppia del Trono Over visto che tutti ricordano due anni fa la partecipazione di Isabella Falasconi e Mauro Donà, da poco tornati single, ma per la produzione sarebbe veramente un grande colpo. E voi sareste contenti di vederli nel villaggio delle coppie?

