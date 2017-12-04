Home Intrattenimento Grande Fratello Vip chi sarà il vincitore? Le lacrime di Giulia De Lellis

Grande Fratello Vip chi sarà il vincitore? Le lacrime di Giulia De Lellis

di Redazione 04/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Manca poco alla diretta del Grande Fratello Vip, chi sarà il vincitore? Nel corso dell'ultima settimana del reality abbiamo avuto modo di vedere quali sono state le preferenze dei fan che seguono il reality e che azzardano qualche scommessa nei centri. Da un'attenta analisi è emerso che sarebbero due i concorrenti favoriti anche se adesso tutto si sarebbe concentrato sulle lacrime di Giulia De Lellis, cosa sta succedendo? Grande Fratello Vip la finale, la dichiarazione di Tonon a Luca Onestini Durante questi ultimi giorni del Grande Fratello Vip è stato impossibile non notare l'amicizia nata tra Raffaello Tonon e Luca Onestini. L'ex tronista sembra esser riuscito a entrare in sintonia con Tonon proprio grazie alla sua simpatia e sensibilità. Nei momenti di peggiore sconforto del coinquilino, Luca Onestini ha cantato anche un "motivo" diventato virale in pochissimo tempo (Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita, ndr). Sostanzialmente nessuno avrebbe scommesso in questa amicizia, eppure la dichiarazione di Tonon a Luca Onestini ha commosso tutti. "Ho rivissuto il sapore e il gusto dell’amicizia come quando si era bambini. Le poche vere amicizie che ho risalgono a quel tempo. Un gusto che non ricordavo più", spiega Raffaello Tonon. Giulia De Lellis in lacrime, interviene Andrea Damante? Il web in queste ultime ore è stato invaso da una notizia particolare, ovvero: Giulia De Lellis in lacrime. Immediatamente i fan dell'ex corteggiatrice hanno cercato qualche indizio nel profilo di Andrea Damante per capire se il ragazzo fosse pronto a intervenire a sostegno della fidanzata... Dopo un panico iniziale, ecco la verità sulle lacrime di Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice dopo le parole di Raffaello Tonon su Luca Onestini non è riuscita a trattenere la commozione, mostrandosi felice per entrambi ma contenta soprattutto di vedere che il Grande Fratello Vip, nonostante tutto, non abbia distorto la natura dei sentimenti. Chissà se sarà proprio Giulia De Lellis il nuovo vincitore del Grande Fratello Vip...

Condividi Facebook Twitter Whatsapp