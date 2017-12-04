Nadia Toffa, il messaggio sui social dopo il malore

Nicola Savino a Le Iene: "Non sapevamo nulla..."

, l'inviata de Le Iene nella giornata di sabato è stata colpita da un grave malore che l'ha portata e restare in coma per diverse ore. Vari colleghi e non in pochissimo tempo hanno mobilitato una catena di post sui social network accompagnata da messaggi di solidarietà. In occasione della diretta de Le Iene di ieri serasi è lasciato andare a delleparticolari: "Non sapevamo nulla..."Sabato e Domenica sono state giornate piene di panico per, colpita da unnella sua stanza d'albergo a Trieste. Il tutto sembra esser successo in maniera improvvisa, quando laha avvertito il malore svenendo subito dopo. Le persone che erano insieme alla giornalista immediatamente hanno chiamato i soccorsi per raggiungere l'ospedale più vicino. Secondo una prima diagnosi si sarebbe trattato di un'aneurisma celebrale, così forte da condurla al coma per qualche ore. Dopo il suo risveglioè stata trasportata in elisoccorso a Milano dove, secondo alcune indiscrezioni, ai medici avrebbe detto "Che bello, faccio un giro gratis in elicottero".sembra già essere pronta a tornare al, tanto d'aver chiesto allo staff medico se potesse tornare negli studios Mediaset per condurre la puntata andata in onda ieri sera. I colleghi però non le hanno fatto mancare il loro supporto, aprendo lo show della domenica sera proprio con undi pronta guarigione per Nadia Toffa. Davvero particolari si sono rivelate leche a inizio programma ha raccontato le ore successive alla scoperta del malessere di. "Poco prima delle 13 di ieri ci è arrivata una telefonata dalla hall di Trieste e ci avvisavano che Nadia è crollata a terra, ha avuto un malore. Questa era l'unica cosa che sapevamo, non si capiva cosa fosse successo. Un'aggressione, un malore, lo stress.... Ora è fuori pericolo di vita, la stanno curando, le fanno accertamenti. Ha persino chiesto a un medico se poteva uscire per presenziare a questa diretta".