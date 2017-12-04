Caricamento...

Nadia Toffa malore, le dichiarazioni di Nicola Savino: "Non sapevamo nulla"

di Redazione

04/12/2017

Nadia Toffa malore, l'inviata de Le Iene nella giornata di sabato è stata colpita da un grave malore che l'ha portata e restare in coma per diverse ore. Vari colleghi e non in pochissimo tempo hanno mobilitato una catena di post sui social network accompagnata da messaggi di solidarietà. In occasione della diretta de Le Iene di ieri sera Nicola Savino si è lasciato andare a delle dichiarazioni particolari: "Non sapevamo nulla..."

Nadia Toffa, il messaggio sui social dopo il malore

Sabato e Domenica sono state giornate piene di panico per Nadia Toffa, colpita da un malore nella sua stanza d'albergo a Trieste. Il tutto sembra esser successo in maniera improvvisa, quando la conduttrice de Le Iene ha avvertito il malore svenendo subito dopo. Le persone che erano insieme alla giornalista immediatamente hanno chiamato i soccorsi per raggiungere l'ospedale più vicino. Secondo una prima diagnosi si sarebbe trattato di un'aneurisma celebrale, così forte da condurla al coma per qualche ore. Dopo il suo risveglio Nadia Toffa è stata trasportata in elisoccorso a Milano dove, secondo alcune indiscrezioni, ai medici avrebbe detto "Che bello, faccio un giro gratis in elicottero".

Nicola Savino a Le Iene: "Non sapevamo nulla..."

Nadia Toffa sembra già essere pronta a tornare al Le Iene, tanto d'aver chiesto allo staff medico se potesse tornare negli studios Mediaset per condurre la puntata andata in onda ieri sera. I colleghi però non le hanno fatto mancare il loro supporto, aprendo lo show della domenica sera proprio con un messaggio di pronta guarigione per Nadia Toffa. Davvero particolari si sono rivelate le dichiarazione di Nicola Savino che a inizio programma ha raccontato le ore successive alla scoperta del malessere di Nadia Toffa. "Poco prima delle 13 di ieri ci è arrivata una telefonata dalla hall di Trieste e ci avvisavano che Nadia è crollata a terra, ha avuto un malore. Questa era l'unica cosa che sapevamo, non si capiva cosa fosse successo. Un'aggressione, un malore, lo stress.... Ora è fuori pericolo di vita, la stanno curando, le fanno accertamenti. Ha persino chiesto a un medico se poteva uscire per presenziare a questa diretta".
