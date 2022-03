Cicli Lombardo: le bici Made in Italy conquistano il mercato

Nel corso degli ultimi anni, anche per via della pandemia, gli italiani hanno certamente riscoperto il piacere di viaggiare in bici. Si tratta di un mezzo estremamente rispettoso dell’ambiente, dal momento che ha un impatto fortemente positivo sulla natura che ci circonda, dato che non inquina in alcun modo e, d’altra parte, ha un effetto positivo anche sulla salute e sul benessere di una persona.

Ecco spiegato il motivo per cui, nel corso degli ultimi mesi, si è verificato un vero e proprio boom di vendite di bici sul mercato italiano. Tra i vari brand che si sono messi in evidenza ce n’è uno in modo particolare che riesce a combinare un’esperienza importantissima in questo settore con una qualità finale dei prodotti davvero notevole.

Il successo di Lombardo Bici

Lombardo Bici è una delle aziende italiane più dinamiche nel settore della produzione di biciclette. Dalla sua parte ha, senza ombra di dubbio, un’esperienza veramente di tutto rispetto, dal momento che ha un ruolo di primo piano in questo segmento di mercato a partire addirittura dal 1952, avviando l’attività nel Dopoguerra grazie al sogno del suo fondatore, Gaspare Lombardo.

Fin dal primo momento, si è sempre cercato di seguire alcuni aspetti ben precisi nella produzione di nuove bici: sono dei valori importanti, come la creatività, l’innovazione, la voglia di stupire che dei design sempre al passo con i tempi e, in alcuni casi, che hanno preceduto future tendenze. Insomma, un’azienda che esprime ed esalta alla perfezione il concetto di made in Italy.

Sul portale ufficiale di questa azienda italiana che si è distinta negli anni c’è la possibilità di trovare un’ampia e variegata gamma di bici, ideale pe soddisfare tutti i gusti. Qui puoi acquistare online le Bici Lombardo, con la consapevolezza di fare degli ottimi affari, dato che sono proposte a prezzi molto convenienti.

La produzione di questo importante marchio italiano è in grado di coprire buona parte del panorama a due ruote mondiale. Infatti, si va dalla creazione di modelli dedicati ai bambini fino ad arrivare a delle versioni super tecnologiche, come le E-Bike.

I nuovi modelli proposti sul mercato

Tra i principali modelli proposti da Cicli Lombardo in commercio nel corso degli ultimi anni, troviamo quelle bici che vengono ricomprese nella categoria “competition”. Si tratta di modelli che sono in grado di garantire prestazioni di alto livello nel corso dei vari percorsi che si affrontano in discesa. Al tempo stesso, però, sono in grado di fornire prestazioni sufficienti per divertirsi in totale sicurezza sul single track. Una delle principali caratteristiche di queste bici deriva da una notevole leggerezza dei telai, che consente uno spostamento veloce e facile, dato che il sistema spt va a togliere del tutto il bobbing.

I modelli che rientrano nella categoria “Dynamic”, invece, si caratterizzano per avere il loro punto di forza nella versatilità. Infatti, si tratta di bici decisamente dinamiche e al passo con i tempi. Un altro aspetto peculiare è rappresentato dall’alto grado di maneggevolezza quando si devono affrontare percorsi fuori strada, ma anche tratte su strada. Insomma, una soluzione che si presta molto bene ad affrontare diverse occasioni e tracciati.

Con la categoria “Young”, invece, Cicli Lombardo ha cercato di realizzare dei modelli espressamente dedicati per soddisfare le esigenze dei più piccoli. L’obiettivo è quello di garantire il massimo divertimento per i bambini, senza però rinunciare ad assicurare un alto livello di sicurezza. Il fiore all’occhiello di questo tipo di bici è rappresentato sia dall’affidabilità complessiva del mezzo, che dalla qualità notevole che caratterizza ogni componente che viene impiegato in fase di costruzione.