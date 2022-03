Amici 21 anticipazioni puntata domenica 13 marzo: quali sono le squadre del serale?

La puntata di domenica 13 marzo 2022 di Amici 21 rappresenta l’ultimo appuntamento domenicale per i ragazzi di Amici. Da questo momento in poi, infatti, gli allievi di Amici 21 si confronteranno direttamente al serale, dopo che sono state assegnate tutte le maglie da parte dei professori. A seguito delle assegnazioni, non resta che scoprire quali siano le tre diverse squadre presenti al serale di Amici: ecco quali sono tutte le anticipazioni sulla puntata di domenica 13 marzo 2022.

Amici 21 chi è al serale? Tutti gli allievi che hanno ottenuto una maglia

Al fine di considerare tutte le anticipazioni sulla puntata di domenica 13 marzo 2022, che permetterà di capire quali siano le squadre all’interno delle quali gareggiano gli allievi al serale di Amici 21, vale la pena considerare, in primis, chi siano tutti i concorrenti della casa di Amici che hanno conquistato la maglia del serale. Dopo un duro lavoro e qualche colpo di scena (come Gio Montana passato da Anna Pettinelli a Rudy Zerbi), finalmente è stato possibile avere un quadro completo degli allievi al serale.

Cantanti di Amici 21 che sono andati al serale

Di seguito, è indicata una panoramica di tutti i cantanti di Amici 21 che sono andati al serale:

Crytical

Gio Montana

Aisha

Lda

Calma

Luigi Strangis

Albe

Alex

Sissi

Ballerini di Amici 21 che sono andati al serale

Dopo aver considerato i cantanti di Amici 21 che hanno conquistato la maglia del serale, si potrà fare lo stesso con i ballerini, che sono i seguenti:

Alice Del Frate

Christian Stefanelli

Carola Puddu

Michele Esposito

Dario Schirone

Serena Carella

Nunzio Stancampiano

Leonardo Lini

John Erik De La Cruz

Le squadre presenti al serale di Amici 21

Per quanto riguarda le tre squadre presenti al serale di Amici 21, si è già sicuri del team formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, presentato durante le puntate del daytime di Amici 21; le due hanno scelto, all’interno della propria squadra, i seguenti nomi: Albe, Alice, Crytical, Dario, John Erik.

Per quanto riguarda le altre squadre, è ormai certa la conferma della coppia vincente di Amici 20, formata dai due professori maggiormente contestati: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Di conseguenza, l’ultima squadra dovrebbe essere formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ovviamente, conoscendo i nomi dei professori accoppiati per il serale, è più semplice capire anche la destinazione degli allievi, che seguiranno semplicemente i propri prof all’interno delle squadre del serale. In ogni caso, durante la puntata di domenica 13 marzo 2022, sarà possibile vedere l’assegnazione ufficiale agli allievi di Amici.