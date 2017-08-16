Home Intrattenimento Grande Fratello Vip concorrenti, Alfonso Signorini svela finalmente i nomi

di Redazione 16/08/2017

Grande Fratello Vip finalmente sta per tornare... L'edizione di quest'anno si preannuncia più saliente della precedente, tanto che gli appassionati del reality da tempo chiedono chi saranno i vip concorrenti di questa edizione. Qualche ora fa con gran sorpresa, Alfonso Signorini ha svelato i 14 nomi. Chi troveremo dunque nella casa più spiata d'Italia? Il prossimo 11 settembre inizierà ufficialmente la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Come già annunciato già da diverso tempo, questa nuova edizione prevede più puntate ma anche qualche suspense in più dettata proprio dai concorrenti che hanno detto “si” alla redazione del reality show. Nel corso delle passate ore Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio, svelando così i nomi dei concorrenti. Uno dei primi vip a dire si è stata l'attrice Serena Grandi che pur di partecipare al Grande Fratello Vip ha addirittura posticipato le nozze, anche se qualcuno è fermamente convinto che queste non ci saranno assolutamente. Insieme all'attrice però entreranno nella casa Aida Yespica, Giulia De Lellis, Simona Izzo, Daniele Bossari, Marco Padroli, Gianluca Impasto, Luca Onestini, Stefano Sala e l'ereditiera più famosa del mondo Elettra Lamborghini. Grande Fratello Vip concorrenti ufficiali e il mistero di Rosy Perrotta e Cristiano Malgioglio Dopo l'annuncio di Alfonso Signorini riguardante i nomi dei concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip, permane il mistero di Rosy Perrotta e Cristiano Malgioglio. Secondo Novella 2000 l'opinionista Malgioglio avrebbe detto no al reality perché non riuscirebbe a staccarsi dal suo animale domestico, ovvero un serpente addomesticato.

