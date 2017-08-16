Emma Marrone incinta? Il gossip travolge nuovamente la cantante
di Redazione
16/08/2017
Emma Marrone incita? La cantante salentina, nuovamente travolta dal gossip, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma in un futuro prossimo. In un certo qual modo la Marrone ha lasciato sempre intendere di essere pronta per un passo del genere, nonostante non fosse capitato l'amore giusto... Che questo possa essere Giuliano Sangiorgi dei Negramaro? Emma Marrone incinta? La cantante riesce a trovare sempre il modo di far parlare di se. Nelle scorse settimane si è avanzata l'ipotesi secondo cui la Marrone e Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, dopo anni di amicizia, abbiano intrapreso una relazione sentimentale. La conferma di questa love story arriverebbe dal fatto che i due artisti stanno trascorrendo moltissimo tempo insieme, tra mare, barca e altro. Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi questa volta sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale di gossip Chi con degli atteggiamenti assolutamente equivoci. Gli scatti pubblicati dal magazine italiano di gossip mostra infatti Giuliano Sangiorgi che poggia la sua mano sul ventre leggermente pronunciato della collega salentina... Tanto da far sorgere un grandissimo dubbio: Emma Marrone incinta?
Emma Marrone incinta? La cantante è stata avvistata con un pancino sospettoDa diverse settimane si parla di una passibile relazione tra Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi, e se i due adesso aspettassero anche un figlio? Lo scoop sull'ipotetica gravidanza è stato lanciato da Chi, tanto che molti magazine online e non danno Emma Marrone incinta del cantante dei Negramaro. I due artisti salentini però non hanno mai confermato la loro relazione, e Emma tanto meno la gravidanza. Chissà, magari la foto racconta la dolce richiesta di diventare zio fatta da Giuliano Sangiorgi accarezzando la pancia della storica amica Emma Marrone?
