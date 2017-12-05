Grande Fratello Vip Daniele Bossari è il nuovo vincitore, l'opinione del web
di Redazione
05/12/2017
Questa seconda edizione del Grande Fratello Vip si è chiusa con un successo senza ogni limite, superando di gran lunga la precedente edizione. Daniele Bossari da qualche ora è il nuovo vincitore anche se, secondo l'opinione del web, Giulia De Lellis meritava molto di più la finale.
Daniele Bossari dopo il Grande Fratello VipDurante questi mesi abbiamo avuto modo di vedere Daniele Bossari sotto molteplici forme. L'ingresso nella casa della figlia ha in un certo qual modo cambiato la sua situazione nei confronti del pubblico. In contemporanea però i fan hanno iniziato a chiedersi: ma Filippa come mai non raggiunge il compagno nel programma? Dopo alcuni rumors circa la loro separazione, ecco che arriva la proposta di matrimonio pronta a insabbiare i vari gossip. La compagna ha inoltre raccontato che il Grande Fratello Vip ha davvero aiutato Daniele Bossari a ritrovare se stesso e superare così un blocco emotivo che l'aveva condotto alla depressione. Cosa succederà adesso che Daniele Bossari è uscito dal GF Vip come vincitore?
Giulia De Lellis la vincitrice morale del GF VipSubito dopo la proclamazione di Daniele Bossari come vincitore del reality, ecco che scatta anche la noma del vincitore morale del GF Vip. Per il titolo tutti avrebbero puntato il dito su Cristiano Malgioglio che invece è stato battuto da Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice in queste ultime ore infatti ha letteralmente conquistato il web. Sono diverse le fan che si sono lasciate andare a vari commenti e che stanno aspettando un primo post sui suoi profili social. Una ragazza in particolare ha scritto: "Ti sei dimostrata vera nonostante le critiche, non hai dubitato mai di te stessa o di chi ti aspettava fuori la casa. Queste sono le persone che ci piacciano davvero, Giulia tu sei e resterai la vincitrice morale di questo GF Vip".
