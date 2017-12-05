Queen il film, licenziato il regista di Bohemian Rapsody Bryan Singer
di Redazione
05/12/2017
Cresce l'attesa per il film che racconta la storia dei Queen, Bohemian Rapsody... La data di uscita nei cinema però potrebbe slittare a causa di alcuni problemi avuti sul set. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la notizia secondo cui la produzione del film abbia licenziato il regista Bryan Singer.
Bohemian Rapsody, il film su Freddy MercuriDa anni i fan dei Queen in tutto il mondo chiedevano un film capace di raccontare la storia di Freddie Mercury, il cantante morto nel 1991 a causa dell'Aids. Dopo vari appelli, social e non solo, ecco che Antony MacCarter ha finalmente dato vita alla sceneggiatura di Bohemian Rapsody, annunciando così anche l'inizio delle riprese e la selezione di Bryan Singer come regista. La pellicola ha uno scopo quasi documentaristico, accontentando comunque le richieste dei fan che hanno sempre richiesto di poter rivivere nel profondo le esperienze musicali dei Queen e del frontman Freddie Mercury. Nelle ultime ore però si è diffusa una notizia riguardante Bryan Singer che sarebbe stato licenziato definitivamente dal set, cosa sta succedendo?
Bryan Singer licenziato dal set, salta la pubblicazione di Bohemian RapsodyIn queste ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui il regista Ryan Singer è stato licenziato dal set del film Bohemian Rapsody. La domanda che sta assillando i fan è: tarda così anche l'arrivo nelle sale cinematografiche? Cosa sia successo sul set al momento sembra davvero un mistero, anche secondo alcuni rumors non si tratterebbe di un episodio isolato. Sembrerebbe anche che Bryan Singer non goda di un'ottima stima nel cast degli attori, motivo per cui anche Tom Hollander aveva deciso di lasciare il film dei Queen Bohemia Rapsody. Nel corso delle prossime ore da Hollywood potrebbero arrivare ulteriori notizie che dovrebbero chiarire l'accaduto e se effettivamente ci sarà un cambio di regia
