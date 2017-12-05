Home Intrattenimento Uomini e Donne registrazioni, Sabrina Ghio continua il percorso da tronista?

di Redazione 05/12/2017

Uomini e Donne torna nel mirino delle registrazioni. A breve infatti avremo modo di vedere le prime evoluzioni del percorso dei nuovi tronisti, soprattutto per quanto riguarda Sara Affi Fella. In questi giorni però avremo modo di capire se Sabrina Ghio continuerà il suo percorso da tronista o no. Sara Affi Fella, le lacrime a Uomini e Donne Sara Affi Fella ha ufficialmente iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, mentre Nicola Panico ha deciso di chiudersi nel suo silenzio stampa. Sostanzialmente la vita per i due ragazzi continua senza omissione di colpi. In queste ultime ore però non si fa altro che parlare delle lacrime della ragazza napoletana, che sta succedendo? Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la nuova tronista abbia ceduto alle emozioni, il perché dell'accaduto potrebbe essere legato ancora una volta a Nicola Panico. Che la ragazza inizi ad avere qualche piccolo ripensamento o si tratta solo di uno sfogo emozionale per la vita che cambia? Per saperne di più dobbiamo aspettare la messa in onda della prime registrazioni, quando Sara Affi Fella darà il via alle prime esterne. Sabrina Ghio resta a Uomini e Donne dopo la scelta? Da settimane si parla della scelta di Sabrina Ghio e del no ricevuto da Nicolò Raniolo... Ma mentre alcuni fan si chiedono come mai il corteggiatore non sia andato via prima, altri invece stanno cercando di invogliare la Ghio a continuare il suo percorso a Uomini e Donne. La tronista sarà pronta a restare dunque? Secondo quanto dichiarato dalla ballerina di Amici, Sabrina Ghio non sarebbe propensa a restare nel programma. Le parole sarebbero state: "Non voglio restare per far felice il pubblico a ogni costo. Ho tentato la sorte ma non è andata come pensavo". Alcune voci di corridoio però parlano di un avvicinamento fuori il programma tra Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo, che il corteggiatore non abbia sostenuto il peso delle telecamere?

