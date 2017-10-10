Grande Fratello VIP diretta news, Luca Onestini deluso da Soleil Sorgè “Vigliacca”
10/10/2017
Gianmarco Onestini, fratello di Luca, è entrato nella Casa del Grande Fratello VIP per raccontare all’ex tronista di Uomini e Donne cosa ha dichiarato la sua fidanzata Soleil Sorgè in queste settimane: tutto sul rapporto con Giulia Latini e sulla "vigliacca" Soleil
News tradimento Luca Onestini Soleil Sorgè, Gianmarco svela al fratello le polemiche fuori dal GF VIPLa quinta puntata del Grande Fratello VIP è stata particolarmente difficile per Luca Onestini. Ilary Blasi ha mostrato all'ex tronista un video che riguarda la sua fidanzata Soleil Sorgè e la bufera scaturita per il possibile tradimento. Nel filmato si parla di un presunto flirt della modella italo-americana con un altro ex tronista, Marco Cartasegna, peraltro acerrimo rivale dell’ex Mister Italia. Ciliegina sulla torta, Soleil da Barbara D’Urso che dichiara di non essere più sicura dei suoi sentimenti, dopo aver appreso dei messaggi segreti tra Luca e una sua ex corteggiatrice, Giulia Latini, pensando di essere stata tradita a sua volta. Vicino al ragazzo, visibilmente provato, suo fratello, Gianmarco Onestini.
Grande Fratello VIP diretta news, Gianmarco Onestini racconta di Soleil Sorgè e Marco CartasegnaIl fratello di Luca Onestini non ha tergiversato, raccontando che Soleil Sorgè non si è comportata da fidanzata esemplare, visto che, secondo lui, gli ha mancato di rispetto sotto tutti i punti di vista, in primi uscendo con un’altra persona. Soleil è stata avvistata in macchina con l’ex tronista bocconiano e ha partecipato alla festa di compleanno della sorella di Cartasegna. Ilary Blasi è intervenuta, comunicando ai due fratelli che la modella italo-americana è stata invitata in studio per chiarire, ma ha rifiutato l’invito del Grande Fratello VIP.
Grande Fratello VIP, Luca Onestini rimarrà fedele a Soleil Sorgè nonostante Giulia LatiniGianmarco e Luca Onestini sono apparsi visibilmente provati e, con voce rotta dal pianto e dall’emozione, dichiara in diretta che è entrato nella Casa fidanzatissimo e pensava di aver costruito cose importanti con Soleil Sorgè, ma fino a quando non avrà la possibilità di confrontarsi direttamente con lei, rimarrà fedele a quelle che erano le sue sensazioni. Dopo aver salutato il fratello, però il muro è caduto: con gli altri VIP del GF si è sfogato, facendo trapelare tutta la sua delusione, consolato da tutti gli inquilini presenti, a loro modo.
Grande Fratello VIP diretta news, Luca Onestini rifiuta confronto con la “vigliacca” Soleil SorgèA questo punto, Ilary Blasi ha avuto il compito ingrato di comunicare a Onestini che ha due scelte: uscire dalla Porta Rossa e chiarire tutto con Soleil Sorgè con conseguente squalifica per abbandono del gioco, o continuare la sua avventura al Grande Fratello VIP. A questo punto, l’ex tronista e futuro dentista sbotta, dicendo che non ha mai nascosto nulla a Soleil e che Giulia Latini è stata una persona importante a Uomini e Donne. Questo la Sorgè lo sa nonostante abbia sempre chiesto al ragazzo di andarle conto anche in pubblico. L’unico motivo per cui non ha detto dei messaggi è che è un tasto dolente e perché Soleil è gelosa, ma non l’ha mai tradita, visto che considera la ragazza di Anzio solo come amica. Si rende conto che esistono persone cattive che approfittano di un momento in cui non ci si può difendere per attaccare. Soleil ha attaccato lui, ma anche la sua famiglia ed è una vigliacca perché non si è nemmeno presentata in studio. Per lui, il chiarimento, se ci sarà, può aspettare: Luca non dà soddisfazione a nessuno e decide di rimanere nella Casa. Applausi dagli altri concorrenti del Grande Fratello VIP e del pubblico presente.
