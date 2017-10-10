Grande Fratello VIP diretta news, Luca Onestini deluso da Soleil Sorgè “Vigliacca”

News tradimento Luca Onestini Soleil Sorgè, Gianmarco svela al fratello le polemiche fuori dal GF VIP

Gianmarco Onestini, fratello di Luca, è entrato nella Casa del Grande Fratello VIP per raccontare all’ex tronista di Uomini e Donne cosa ha dichiarato la sua fidanzata Soleil Sorgè in queste settimane: tutto sul rapporto con Giulia Latini e sulla "vigliacca" SoleilLa quinta puntata delè stata particolarmente difficile permostrato all'ex tronista un video che riguarda la sua fidanzatae la bufera scaturita per ilNel filmato si parla di un presuntodella modella italo-americana con un altro ex tronista,peraltro acerrimo rivale dell’ex Mister Italia. Ciliegina sulla torta, Soleil da Barbara D’Urso che dichiara di non essere più sicura dei suoi sentimenti, dopo aver appreso dei messaggi segreti tra Luca e una sua ex corteggiatrice,, pensando di essere stata tradita a sua volta. Vicino al ragazzo, visibilmente provato, suo fratello,Ilnon ha tergiversato, raccontando che Soleil Sorgè non si è comportata da fidanzata esemplare, visto che, secondo lui, gli ha mancato di rispetto sotto tutti i punti di vista, in primi uscendo con un’altra persona. Soleil è stata avvistata in macchina con l’ex tronista bocconiano e ha partecipato alla festa di compleanno della sorella di Cartasegna.è intervenuta, comunicando ai due fratelli che la modella italo-americana è stata invitata in studio per chiarire, ma ha rifiutato l’invito delsono apparsie, con voce rotta dal pianto e dall’emozione, dichiarache è entrato nella Casa fidanzatissimo e pensava di aver costruito cose importanti con Soleil Sorgè, ma fino a quando non avrà la possibilità di confrontarsi direttamente con lei, rimarrà fedele a quelle che erano le sue sensazioni. Dopo aver salutato il fratello, però il muro è caduto: con glidelsi è sfogato, facendo trapelare tutta la sua, consolato da tutti gli inquilini presenti, a loro modo.A questo punto, Ilary Blasi ha avuto il compito ingrato di comunicare a Onestini che ha due scelte:e chiarire tutto con Soleil Sorgè con conseguente, o continuare la sua avventura al Grande Fratello VIP. A questo punto, l’ex tronista e futuro dentista sbotta, dicendo che non ha mai nascosto nulla a Soleil e che Giulia Latini è stata una persona importante a. Questo la Sorgè lo sa nonostante abbia sempre chiesto al ragazzo di andarle conto anche in pubblico. L’unico motivo per cui non ha detto dei messaggi è che è un tasto dolente e perché Soleil è gelosa, ma, visto che considera lasolo come amica. Si rende conto che esistono persone cattive che approfittano di un momento in cui non ci si può difendere per attaccare. Soleil ha attaccato lui, ma anche la suaed è una vigliacca perché non si è nemmeno presentata in studio. Per lui, il, se ci sarà, può aspettare: Luca non dà soddisfazione a nessuno e decide di rimanere nella Casa.dagli altrie del pubblico presente.