Grande Fratello VIP, il gossip sulla love story tra Signorini e Malgioglio

La diretta del Grande Fratello VIP è stata scoppiettante! Nella puntata andata in onda ieri sera è stata eliminata Simona Izzo, Ilary Blasi e Belen si sono baciate, e Luca Onestini ha lasciato Soleil Sorge. Il mondo del gossip gongola, ma lo scoop più importante riguarda Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini.

Gf Vip 2 gossip news: Malgioglio e Signorini, i dettagli della relazione

Simona Izzo nel corso della settimana ha stuzzicato Cristiano Malgioglio cercando di scoprire la verità sulla sua situazione sentimentale sia presente che passata. La Izzo ha chiesto a Cristiano qual è stato il primo vero amore e la risposta ha spiazzato tutti, anche la stessa regista. Malgioglio molto imbarazzato ha fatto il nome di Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del reality insieme ad Ilary Blasi. Tutti noi telespettatori avevamo dei sospetti e dopo la confessione aspettavamo la reazione in diretta tv da parte di Signorini.

Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini hanno avuto una storia molti anni fa e il cantante si era follemente innamorato del giornalista. Entrambi erano etero e sono diventati omosessuali per vivere liberamente la loro relazione. Questo ovviamente secondo il racconto del paroliere della musica italiana. Malgioglio ha detto a Simona Izzo che prova ancora sentimenti molto forti per il direttore di Chi. Chissà cosa ha provato Signorini quando ha ascoltato questa confessione d'amore.

Gelato al cioccolato: la rivelazione di Cristiano Malgioglio

Il co-conduttore del Grande Fratello VIP ha detto che è tutto vero, lui e Cristiano hanno avuto una relazione, ma mentre lo confessava rideva. Questo atteggiamento ci ha lasciati davvero perplessi, forse Signorini era imbarazzato e non si aspettava che venisse fuori questa storia. Alfonso e Cristiano si sono lasciati perché si amavano troppo, così come ha detto il cantante. Il siparietto gay al GF Vip 2 si è concluso con un'altra rivelazione, il protagonista di Gelato al Cioccolato, grande successo di Cristiano Malgioglio, è proprio Alfonso Signorini. Forse dopo questa esperienza si ritroveranno, almeno è quanto sperano i telespettatori.