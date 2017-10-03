Home Intrattenimento Grande Fratello VIP diretta quarta puntata: eliminati, nomination e colpi di scena

di Redazione 03/10/2017

La quarta puntata del Grande Fratello VIP tra omofobia e divisioni: Marco Predolin espulso per una bestemmia, eliminata Carmen Di Pietro e Daniele Bossari ha ricevuto la lettera di Filippa Lagerback e la visita della loro figlia Stella, oltre a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nominati Lorenzo Flaherty e Simona Izzo. Divisi Los Rodriguez. Grande Fratello VIP diretta quarta puntata, squalificato Marco Predolin La quarta puntata del Grande Fratello VIP, come ha detto lo stesso Alfonso Signorini ieri sera, è sempre una bomba. Stavolta, la Produzione non ha voluto annullare il televoto tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, però ha comunque squalificato un concorrente della Casa. Si tratta dell’ex presentatore del Gioco delle Coppie, Marco Predolin, già reo di omofobia e ora anche bestemmiatore. La diretta 24h ha catturato un momento di goliardia tra lui, Gianluca Impastato e Luca Onestini quando al 50enne è scappata una parola di troppo. Grande Fratello VIP diretta quarta puntata, Giulia De Lellis alla gogna Questo sorprende non tanto perché il Mannaggia accostato a santi o divinità può non essere considerata bestemmia, quanto perché è stato buttato fuori per questo e non per le sue esternazioni omofobe. Anche Giulia De Lellis ha subito una gogna mediatica per certe frasi dette a metà sui gay che sono state interpretate come un ulteriore insulto Scintille tra la fidanzata di Andrea Damante e Alfonso Signorini, tanto che si è beccata pure dell’ignorante. Grande Fratello VIP televoto, eliminata Carmen Di Pietro, sorpresa per Daniele Bossari Insieme a Marco Predolin, è stata eliminata anche Carmen Di Pietro. La simpatica showgirl ha perso con il 68 per cento dei voti contro Daniele Bossari. Grande sorpresa in studio, ma il conduttore di Mistero è molto apprezzato tra i fan del GF VIP 2 proprio per essere se stesso e per essere il buonsenso fatto carne, oltre che per la sua sensibilità. Uno dei momenti più belli è stato l’incontro con la figlia Stella, la quale gli ha consegnato una lettera della mamma Filippa Lagerback. Effettivamente, la ragazza ricorda molto Filippa e Daniele se l’è abbracciata tra le lacrime. Grande Fratello VIP diretta quarta puntata, divisi Los Rodriguez e le nomination Pochi i momenti allegri al Grande Fratello VIP: Daniele Bossari ha redarguito in generale gli abitanti della Casa, dicendo che chi ha qualcosa da dirgli che glielo dica in faccia e non sottovoce, quando depresso se ne stava sotto le coperte. L’emozionometro ha permesso di ridere un po’ con Cristiano Malgioglio e Aida Yespica alle prese con due wrestler, Jason con la motosega e un pescivendolo armato di polpo che ha messo alla prova le coronarie dei due concorrenti. Momento di nomination, ma la Produzione ha deciso che Los Rodriguez saranno due concorrenti distinti. I nominati di questa settimana sono Simona Izzo e Lorenzo Flaherty.

