Oroscopo Branko: previsioni oggi 3 ottobre e settimanali

Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'oroscopo Branko. Oggi 3 ottobre 2017 le ultime previsioni dell’astrologo istriano favoriscono il segno dei Pesci. La Luna è instabile e ambigua ma vi regalerà delle ottime opportunità. La prossima settimana la presenza di Giove in Scorpione sconvolgerà un po' tutti, ma scopriamo insieme cosa dice l'oroscopo Branko di oggi.

Ariete: Attenzione a Mercurio in Bilancia che può provocare scontri con colleghi e collaboratori ma stimola la creatività e l'ambizione. Secondo l’oroscopo 3 ottobre 2017 Branko oggi avete una Luna sentimentale che risveglia vecchi desideri come vivere emozioni forti.

Toro: Branko oroscopo oggi all'insegna della prima vittoria professionale della stagione. Non ci sono macchie nel vostro cielo anche se siete condizionati dalle persone che devono aiutare il vostro successo e per voi non sarà facile raggiungere quelle posizioni a cui ambite. Venere e Plutone cambiano l'amore.

Gemelli: Branko oroscopo oggi 3 ottobre 2017 con pesanti influssi verso Venere e Marte che possono causare problemi di tipo coniugale. Anche questa volta però la 'guerra' dipende da fattori esterni e da persone che non dovrebbero impicciarsi del vostro amore. Fate controlli medici.

Cancro: Il pianeta Mercurio che si trova in Bilancia vuole sistemare a tutti i costi le questioni di tipo domestico ma impone una certa attenzione all'ambiente professionale. Se siete al centro dell'attenzione potete anche avere successo, ma non sempre è così.

Leone: Oroscopo Branko 3/10/2017 con notizie davvero molto buone. La Luna è in Pesci il segno delle aspirazioni ma Mercurio e Giove controllato i titoli. Cercate di approfittare quanto prima di questa mano fortunata che arriva dal cielo altrimenti la prossima settimana ve ne pentirete. Dopo il lavoro dedicatevi alla persona amata.

Vergine: L’oroscopo del 3 ottobre Branko vede la Luna che affonda nel mare dei Pesci, una situazione negativa per affari e iniziative che solitamente richiedono razionalità e precisione ma è comunque interessante per i lavori che prevedono il contatto con il pubblico.

Bilancia: Attenti uomini, si avvicina un periodo di rapporti tesi con le donne vicine come mogli, figlie, madri o compagne. Prima della Luna piena di giovedì potrete chiarire tutto anche se dovete metterci davvero tutto il vostro impegno. Ringraziate Giove che ancora una volta allarga gli orizzonti professionali.

Scorpione: Branko oroscopo di oggi 3 ottobre 2017 che porta amore e sogni di gloria grazie alla Luna in Pesci congiunta a Nettuno. Nel cielo c'è un grande sentimento che da virtuale si trasforma in fisico e carnale. Sarete molto amati e lasciatevi rapire.

Sagittario: Nei prossimi giorni potreste avere dei problemi di salute a causa della posizione degli astri che non vi fa sentire in forma. In ogni caso dovete cercare di stare tranquilli e di non prendervela per ogni cosa, anche se nel lavoro e nella famiglia pretendono il massimo da voi.

Capricorno: Oroscopo del giorno di oggi Branko che impone cautela nella salute, proteggete le vie respiratorie e attenti ai colpi della strega che vi colpiscono ad ogni cambio di stagione. Una giornata negativa che non porta nulla di nuovo, ma aspettate la prossima settimana, Venere sta per arrivare e porterà il sereno in amore.

Acquario: Soddisfazioni nel lavoro, rimborsi, guadagni e risposte legali che aspettavate da tempo. Oggi non avrete nulla di cui lamentarvi tranne l'amore che non è passionale come piace a voi, quindi Branko suggerisce di dedicarvi al settore delle amicizie perché avrete una bella parlantina.

Pesci: Branko oroscopo di oggi 3 ottobre pieno di ottimismo e occasioni concrete grazie alla prima Luna d'autunno che splende nel vostro segno. Purtroppo potrete essere nervosi a causa di un equilibrio ormonale disturbato da Venere e Marte in opposizione, ma non teme il cielo è sereno.