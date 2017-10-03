Varicella a 3 anni, morto per una infezione rarissima da Streptococco A

Varicella e Streptococco A combinazione mortale per bambino di 3 anni

Il piccolo Bryan di 3 anni è morto improvvisamente dopo essere andato a letto: la varicella in combinazione con lo Streptococco A è letale, ecco perchèBryan aveva 3 anni e, come la maggioranza dei bambini, ha contratto laNulla di preoccupante, anzi, meglio visto cosa comporta avere questada adulti. Infatti, la mamma era tranquilla nonostante le, ile la. Messo a letto e data la buonanotte, la mamma non poteva immaginare certo di trovare la sua creatura senza vita. E a costargli caro sono state le bolle. Le pustole che compaiono sulla pelle e da non grattare è causata da un virus della famiglia dell’e se malauguratamente ci si gratta, rimangono cicatrici indelebili.Bryan e suo fratello Austin, affetti dalla, si trovavano a casa della nonna. Al telefono, lui e la mamma si sono dati la buonanotte e si sono detti ti voglio bene. La mamma,di poco più di 23 anni, era con il fratellino Ivan di 4 mesi, il quale non poteva certo essere infettato dalla varicella. Verso le 3 del mattino, Bryan si era svegliato e aveva chiesto dell’acqua alla nonna, poi si è rimesso a dormire. Il mattino dopo, Austin era sveglio, mentreE’ stato il patrigno di Jasmine ad informarla dellaalle 8 del mattino, dicendole che Bryan era. Secondo quanto raccontato dalla nonna, quando ha visto il piccolo esanime ha tentato di rianimarlo con lasenza successo. La mascella era serrata e la donna non ci è riuscita. I paramedici sono giunti sul posto dopo pochi minuti che i nonni hanno chiamato i soccorsi e lo hanno trasportato all’ospedale. Il decesso non è dovuto allaovvero alla sindrome da morte improvvisa infantile (detta), bensì la streptokofera settica, una infezione daUnfatto nel tentativo di lenire il prurito delle bolle tipiche della varicella è stata la causa dell’assurdadi un bambino di 3 anni. L’può essere molto pericolosa perché questo è untra i più virulenti della sua categoria. La mamma, anche di fronte alla spiegazione del perché il suo piccolo sia morto, non riesce a farsene una ragione. Loè causa di un'infezione che colpisce spesso i. Si localizza in genere nellae nel. La sua trasmissione è piuttosto facile, se per esempio la persona malata tossisce o starnutisce. L'infezione deve essereinperché le complicanze possono essere molto gravi.