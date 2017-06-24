Alex Britti è diventato papà: gli auguri social per il piccolo Edoardo
di Redazione
24/06/2017
Alex Britti è diventato papà. Qualche giorno fa il cantante aveva dato il lieto annuncio e con grande sorpresa ecco che il primo figlio del cantante è già nato. Dai social sono anche arrivati i primi auguri per il piccolo Edoardo. Alex Britti è diventato papà, una notizia che ha riempito il cuore di gioia del cantante ma soprattutto dei suoi fan. L'artista in questi anni ha sempre difeso la sua privacy, tanto che dopo la relazione con Luisa Corna ha deciso di allontanarsi il più possibile dal mondo del gossip italiano. Alex Britti però non ha mai negato il suo desiderio di famiglia, tanto che in molti suoi concerti ha sempre raccontato l'aneddoto secondo cui la ballad Una su un milione è sempre stata la favola preferita della nipotina. Adesso quale sarà la fiaba che Britti scriverà e canterà tutte le sere al suo primo figlio Edoardo? L'annuncio della paternità era arrivato qualche giorno fa quando il cantante aveva dichiarato: "È un momento davvero emozionante, sono felicissimo". Da qualche ora però sui social sono tantissimi anche i colleghi che hanno colto l'occasione per fare i propri auguri per la nuova vita di Alex Britti. Alex Britti è diventato papà e mondo di Twitter si è colorato di blu. I primi auguri social per l'arrivo del piccolo Edoardo sono stati postati dal cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione: "Papà, un abbraccio fortissimo". La domanda che il gossip e i fan di Alex Britti adesso si pongono è: entro il 2017, con effetto sorpresa, arriverà anche il matrimonio con la compagna Nicole?
