Grande Fratello Vip: Stefania Orlando è guerra con Dayane Mello (VIDEO)

La decisione di mandare in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò invece di Andrea Zelletta e Samantha De Grenet, da parte di Dayane Mello ha messo davvero in crisi i rapporti all’interno della Casa più spiata di Cinecittà.

La quarantaduesima puntata

La quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata nel segno dell’amore e di quella che sembrava un’amicizia fortissima. Dayane e Rosalinda hanno chiarito il malinteso della settimana scorsa per il quale c’è stato un grande allontanamento tra l’attrice e la modella.

Dayane, in corso di puntata, ha perfino rivelato di provare amore per Rosalinda e non solo un’amicizia: “Ho avuto tante esperienze nella mia vita, con uomini e donne. L’amore è bello in tutte le sue forme”. Almeno così sembrava perché nella seconda parte della puntata Dayane ha fatto un cambio di rotta.

Dayane ha messo le carte in tavola

Dayane ha messo le carte in tavola mandando al televoto la coppia formata da Rosalinda e Stefania. La modella brasiliana ha detto che un chiarimento c’è stato, ma quello che è successo in passato rimane.

I ragazzi mettono alle strette Dayane sulla sua scelta di salvare Samantha rispetto a Rosalinda e la modella ha detto che è cambiato il rapporto da un mese a questa parte. Rosalinda rifiuta categoricamente un chiarimento con Dayane Mello, che ha fine puntata si è avvicinata: “Non rivolgermi mai più la parola”. Anche Tommaso attacca Dayane per le dichiarazioni fatte in puntata che a suo avviso hanno avuto il solo scopo di ottenere consensi dal pubblico.

