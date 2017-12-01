Home Intrattenimento Grande Fratello Vip vincitore, Giulia De Lellis la preferita del pubblico

di Redazione 01/12/2017

Sono ufficialmente aperte le scommesse "Grande Fratello Vip vincitore", ebbene da qualche ore è possibile puntare sul concorrente che più vi ha colpito durante il reality. Secondo una prima stima, nel momento in cui Cristiano Malgiglio è stato eliminato dalla casa, Giulia De Leillis sarebbe la preferita del pubblico: sarà vero? Giulia De Lellis conquista il Grande Fratello Vip, ecco come L'inizio di questa avventura per Giulia De Lellis non è stato dei migliori. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata più volte penalizzata su alcune domande di cultura generale, ma questo non le ha di certo impedito di conquistare il Grande Fratello Vip, ma come? In un primo momento Giulia De Lellis sembrava esser destinata a lasciare la casa poche settimane dopo, anche se in un certo qual modo lo scandalo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha giocato molto a suo favore... Nel momento clou del gossip, con Francesco Monte fuori dai giochi da pochi secondi, Giulia De Lellis ha richiamato l'attenzione di tutti dicendo: "Qui si parla già di una nuova coppia, ma state dimenticando che fuori c'è qualcuno che soffre di tutto questo". Daniele Bossari vince il Grande Fratello Vip? Nel corso delle ultime ore, come abbiamo accennato prima, sono state ufficialmente aperte le scommesse riguardante il vincitore di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. I sondaggi effettuati dalle agenzie di scommesse danno alcuni risultati netti che danno in primis Giulia De Lellis come personaggio preferito dagli italiani... In questo contesto la domanda è: ma se fosse Daniele Bossari il vincitore reality show? Sembrerebbe infatti che il conduttore abbia conquistato terreno dopo la proposta di matrimonio fatta alla compagna Filippa dopo quasi vent'anni di vita insieme. Per scoprire però se i sondaggi abbiano saputo captare i segnali del pubblico non ci resta che aspettare la finale del Grande Fratello Vip, in programma per lunedì 4 dicembre.

