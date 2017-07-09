Home Attualità Domenica traffico da bollino rosso sulle autostrade

Domenica traffico da bollino rosso sulle autostrade

di Redazione 09/07/2017

Siamo ormai a luglio inoltrato e gli italiani e non solo loro, si mettono in auto per raggiungere località di vacanza. Per gli italiani il picco tradizionale di agosto è ancora all’orizzonte ma si fanno già le prove generali, con il week end al mare o in montagna. Sempre molto gettonate le località marine. Al nord soprattutto la riviera ligure e quella romagnola, si parla di 15 milioni di italiani in viaggio fino a domenica sera quando assisteremo al contro esodo verso le città. Si tratta, quindi, ancora di turismo mordi e fuggi, con scarso beneficio per il settore alberghiero che regista una sostanziosa presenza di una, massimo due notti ma poco ancora durante la settimana. A dare man forte ci pensano, però, gli stranieri che fanno le loro vacanze anche in periodi diversi da quelli tradizionali italiani. Sulle strade si attendono flussi superiori dell’1% rispetto allo scorso anno, traffico intenso su tutte le autostrade in direzione delle località turistiche con condizione critica, al nord, soprattutto sullo snodo bolognese, sempre molto trafficato in quanto convoglia il flusso dalla Lombardia e dalle Regioni occidentali verso la costa romagnola, sempre ampiamente ambita dai vacanzieri. Come sempre si raccomanda la massima prudenza per evitare che una bella vacanza si trasformi in qualcosa di negativo e si raccomanda di mettersi in viaggio riposati e con la vettura controllata e in ordine.

