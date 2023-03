Disastro ferroviario in Grecia, due treni si scontrano lungo la linea Atene-Salonicco: almeno 36 vittime e più di 80 feriti. Si indaga sulle cause dell’incidente, potrebbe essersi trattato di un errore umano.

Grecia, disastro ferroviario: scontro tra due treni, vittime e feriti

Vicino alla città di Tempe, che dista circa 380 chilometri da Atene, è avvenuto un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni: l’impatto poco prima della mezzanotte del 28 febbraio 2023.

I due treni coinvolti nell’incidente sono un treno merci partito da Salonicco e diretto a Larissa, e un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Salonicco. I due convogli ferroviari stavano quindi viaggiando sullo stesso binario, la linea Atene-Salonicco, ma in direzioni opposte.

Il treno passeggeri contava a bordo 350 persone, tra cui numerosi studenti universitari che rientravano a casa in occasione dei festeggiamenti di Carnevale in Grecia.

Il bilancio attuale del disastro ferroviario è di almeno 36 vittime e 85 feriti. Secondo quanto riferito, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per prestare soccorso. I feriti stanno venendo trasportati in due ospedali nella vicina città di Larissa, fonti ospedaliere riferiscono che 25 persone sarebbero in gravi condizioni.

Yannis Nitsas, presidente del sindacato dei lavoratori delle ferrovie greche, rende noto che nello scontro hanno perso la vita anche otto dipendenti delle ferrovie, tra questi quattro macchinisti, due del treno merci e due del treno passeggeri.

Incidente ferroviario in Grecia: si cerca di ricostruire le dinamiche dello scontro

Si indaga sulle dinamiche che hanno provocato lo scontro di due convogli ferroviari sulla linea greca Atene-Salonicco. I due treni stavano viaggiando sullo stesso binario, in direzioni opposte, e si sono scontrati ad alta velocità.

Non si esclude che possa essersi trattato di un errore umano, i macchinisti dei due treni non sapevano che l’altro stava arrivando sullo stesso binario.

Konstantinos Agorastos, presidente della regione della Tessaglia, ha riferito che le prime quattro carrozze del treno passeggeri sono state deragliate, mentre le prime due hanno preso fuoco e sono state “quasi completamente distrutte”.

Yannis Economou, portavoce del governo greco, assicura che sono già in corso indagini per chiarire le cause del disastro e le circostanze che hanno condotto i due treni ad ignorare la presenza dell’altro sullo stesso binario.

Il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, è in viaggio per raggiungere il luogo dell’incidente, ed ha già proclamato lutto nazionale per tre giorni.

Esprime cordoglio e vicinanza anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che scrive su Twitter: “I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa. Tutta l’Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti”.